職場春秋 都是MBA 女人比男人「薪」酸

職場兩性潛規則依然存在，同樣是工商管理碩士，剛出校門的女性薪資比男性少1萬1000美元。(Getty Images)

在兩性平權喊得震天嘎響的今日，職場潛規則卻依然存在。根據非營利組織福爾德基金會（Forte Foundation）日前發布的一項調查，同樣是工商管理碩士(MBA)，剛出校門的女性薪資比男性少1萬1000美元，10年過後，這個差距可能擴大到超過6萬美元。這項調查的受訪者是全球各地近60個菁英MBA課程的1055位校友。

即使在高舉女權的美國 ，女性MBA的運氣也沒有比較好，主因是她們投身薪資較低的產業和職務。例如標普500指數 成分股公司的執行長，女性占不到10%，而美國絕大多數商學院（這裡培養出社會裡一部分的最高薪人士）都是男多於女。根據彭博商業周刊（Businessweek），在84所學校，女性平均占比僅40%，有27所學校，女性在班上的人數不足三分之一。

即使是尋找高薪產業和職務的女性，也面臨薪資差距。福爾德基金會發現，拿到MBA學位的男性，比起同樣學歷背景的女性，平均多領2萬9700美元。少數族裔女性領得更少，拿回家的錢平均比男性少5萬2000美元。

基金會執行長Elissa Sangster說，這種差異的部分成因在於，申請就讀MBA課程的男性，平均而言有較多年的工作 經驗，讓他們能擁有不同的職涯走向和機會。但也有部分原因在於，女性進入職場後會遇到的偏見。