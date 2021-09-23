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MBA畢業生薪水 女比男少領1.1萬元 做愈久差愈大

編譯季晶晶／綜合外電
新近調查顯示，兩性薪資差距從一踏出校門就存在，而且做愈久，差愈大。示意圖。(歐新社)
新近調查顯示，兩性薪資差距從一踏出校門就存在，而且做愈久，差愈大。示意圖。(歐新社)

工商管理碩士（MBA）的兩性薪資差距，從一踏出校門就存在，而且做愈久，差愈大。

根據非營利組織福爾德基金會（Forte Foundation）周四發布的一項調查，同樣是MBA，剛出校門的時候，女性的薪資比男性少1萬1000美元，10年過後，這個差距可能擴大到超過6萬美元。該調查的受訪者是全球各地近60個菁英MBA課程的1055位校友。

在全球最大經濟體的美國，女性的運氣也沒有比較好，同樣面臨僵化的兩性薪資差距，主因是她們投身薪資較低的產業和職務。例如，標普500指數成分股公司的執行長，女性占比不到10%，而美國絕大多數商學院（這裡培養出社會裡一部分的最高薪人士）都是男多於女。根據彭博商業周刊（Businessweek），在84所學校，女性平均占比僅40%。有27所學校，女性在班上的人數不足三分之一。

即使是尋找高薪產業和職務的女性，也面臨薪資差距。關注企業和商學院女性際遇的福爾德基金會發現，拿到MBA學位的男性，比起同樣學歷背景的女性，平均多領2萬9700美元。少數族裔女性領得更少，拿回家的錢平均比男性少5萬2000美元。

福爾德基金會執行長Elissa Sangster說，這種差異的部分成因在於，申請就讀MBA課程的男性，平均而言有較多年的工作經驗，讓他們能擁有不同的職涯走向和機會。但也有部分原因在於，文獻清楚記載的女性入職後會遇到的偏見。

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