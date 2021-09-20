技能不足勞工剛上班就消失 彷佛幽靈出沒讓雇主頭疼

包括餐廳、零售業在內等雇主由於疫情過後重啟經濟急缺人手，經常在還沒來得及完成背景調查就決定聘用，但技能不足的新進勞工上班之後，卻一領到薪水或應徵紅利之後便消失，讓雇主頗為頭疼。圖為餐館服務生。美聯社

包括餐廳、零售業在內等雇主由於疫情過後重啟經濟急缺人手，經常在還沒來得及完成背景調查就決定聘用，但技能不足的新進勞工 上班之後，卻一領到薪水或應徵紅利之後便消失，讓雇主頗為頭疼。亞特蘭大 聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)在日前公布的經濟趨勢分析報告中，以「幽靈出沒」(ghosting coasting)形容這種後疫情時期的職場亂象。

社群網站在現代人生活中扮演重要角色，「已讀不回」、「斷線失聯」是不少民眾曾經碰到的狀況，但商業內幕(Business Insider)網站報導，美國各行各業逐漸回歸工作 軌道的此時，才剛敲定任用的新進員工不告而別，卻讓雇主傷透腦筋。

報導指出，許多雇主因為嚴重缺人，現在常常忙著找人填補職缺，急忙之間並沒有對於新進人員的背景、技能完成核實調查。

亞特蘭大聯邦儲備銀行針對旗下管轄12區發布最新經濟趨勢分析報告指出，對於公司企業來說，如何把員工留住，目前仍是重大考驗。報告當中舉例說，餐廳老闆便常碰到新進員工上演「幽靈出沒」的狀況，新人才上班沒幾天就消失，沒有對雇主留下隻字片語，直接跑去下一家餐廳求職，然後又在被雇主發現技能不足之前，提早一步在領到薪水之後就悄悄離開。

報告指出，由於某些雇主提供預付紅利(upfront bonuses)給新進員工，如果應徵者答應簽約，還可另外享受免費餐點、優惠折扣等福利，「幽靈出沒」問題讓這些公司企業虧損特別重大。

不過，亞特蘭大聯邦儲備銀行紐奧良分行區域總監艾德瑞安‧史萊克(Adrienne Slack)接受美國全國公共電台(NPR)「金錢星球」(Planet Money)播客節目訪問時說，並不會認定悄悄失聯的新進勞工都是惡意的。她說：「尤其是餐廳業，工作確實挺辛苦。」

史萊克指出，對於以前不曾在餐廳業工作的民眾來說，上班之前可能無法想像在餐廳工作有多麼勞心勞力，接下工作之後才明白，自己在這份工作上應該待不久。她說：「來自不同行業的聯絡對象都有相同反應，不只來自餐廳業，製造業的雇主也有同樣的埋怨。」

她表示，餐廳與製造業雇主必須思考的是，如何讓職缺變得對勞工具有吸引力，必須檢討「幽靈出沒」狀況的幕後原因，並且尋找能把員工留住的實際對策。