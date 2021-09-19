職場春秋／腦力激盪 不一定要在公司

新冠疫情改變了職場工作方式。(美聯社)

隨著新冠大流行的蔓延，導致遠程工作 的科技公司正面臨著一個新的挑戰：如何、何時，甚至是否應該將長期分散的員工帶回專門為團隊合作設計的辦公室來。

在全球擁有6萬5000名員工的商務軟體製造商Salesforce人事長布倫特·海德坦承：「我原以為這段遠程工作將是我職業生涯中最具挑戰性的一年半，但事實並非如此。」「事實證明，如何讓一切重新開始反而更加困難。」

許多科技公司原本計畫在勞工節周末前後召回大部分員工，但由於Delta變種的迅速蔓延，使這一計畫被打亂了。微軟已經將這些日期延後到10月份，而蘋果、谷歌、臉書、亞馬遜和越來越多的其他公司已經決定等到明年。

考慮到科技公司為遠程工作定下的基調，它們的重返辦公室政策可能會對其他行業產生連鎖反應。哥倫比亞大學研究工作場所問題的助理經濟學教授勞拉·布德羅預測，雇主的下一步可能會重新定義人們的工作方式和工作地點。

布德羅說，疫情持續的時間越長，就越難讓員工返回辦公室，尤其是全職員工。因為科技公司通常圍繞數位和線上產品展開，所以大多數科技工作都是為遠程工作量身定做的。然而，大多數大型科技公司堅持認為，在新冠大流行結束後，他們的員工每周應該準備好在辦公室工作兩、三天。

主要原因是：科技公司長期以來堅信，聚集在一個辦公室的員工可以充分交換想法，激發創新。這也是科技巨頭們向企業園區投入數十億元辦公室的原因之一，這些園區擁有慷慨的公共區域，可吸引員工走出辦公隔間，進入「偶然碰撞」，進而形成頭腦風暴 會議。

但商務軟體製造商Twilio的人事長克莉斯蒂·萊克表示，「面對面開會創新」的概念可能言過其實。她說，沒有數據支持面對面才能激發創新，遠距工作已經形成習慣，「你不能把精靈放回瓶子裡」，然後告訴員工，「哦，你必須回到辦公室，否則就難以激發創新。」Twilio最早要到明年初才將其大約6300名員工中的大部分人帶回辦公室，並且讓他們知道應該多久回去一次。

這種允許員工在遠程工作和辦公室工作之間切換的混合方法，在科技行業得到了廣泛的支持，特別是在薪水最高的大型巨頭。

7月中旬，對灣區200多家公司所作的調查顯示，近三分之二公司表示，他們預計員工每周將回公司上班兩、三天。根據委託開展這項調查者的數據，在新冠大流行之前，70%的雇主要求員工在辦公室工作。

在新冠大流行期間崛起的矽谷 視訊會議服務公司Zoom表示，大部分員工仍然喜歡在上班時間上班。Zoom財務長史泰克柏最近在一篇博客文章中說：「重返辦公室並非一刀切。」

但最大的科技公司在這一問題上沒有給員工太多選擇。蘋果、谷歌、亞馬遜和微軟已經明確表示，他們希望大多數員工每周至少在一起幾天，以保持他們的文化和創新步伐。

也有員工迫不及待想回辦公室工作，在旅行管理公司TripActions上班的索德隆有兩個年幼的孩子，在公司6月份部分重新開放辦公室時她就想回去工作，即使她要花費一小時的通勤時間。她說：「早上醒來，在家工作，然後送孩子去營地或日托所，回家繼續工作，下午去接他們，做晚飯，然後我再去工作。感覺就像一直沒有下班。」

她認為，在辦公室待在一起會和其他同事帶來更多的合作；儘管她從這場大流行中學到，同事不需要每天都在公司才能實現團隊合作。

矽谷一家老公司的人事長陳洛麗說，商務軟體製造商Adobe的員工重返辦公室的首要原因是友情，以及工作與家庭分開。她說，在家工作將繼續下去，但公司也將繼續重視員工的團結。

哥倫比亞大學學者布德羅說，從新冠大流行的過渡應該使較小的科技公司能够採取更靈活的在家工作政策，這可能有助於他們吸引其他公司的頂尖工程師。布德羅說，現在勞動力市場相對緊張，因此員工比過去有更多的談判籌碼。

達希亞去年在新冠大流行期間創辦了自己的軟件初創公司RunX，他認為遠程工作幫助他雇用了一些本來可能不會加入公司的員工。這家由八名員工組成的初創公司每周租用一天在舊金山的辦公室，這樣達希亞就可以與住在附近的員工會面，但其他員工則在加拿大、內華達州和俄勒岡州。曾在臉書和推特工作過的達希亞說，居住在加州以外的員工，每三個月就飛一次來參加「超高效」的會議和頭腦風暴。

「我在辦公室工作了10年，知道浪費的時間太多了，」達希亞回憶起所有在這些環境中常見員工聊天、冗長的會議、漫無目的瞎扯，以及其他毫無效率的事。

Twilio的萊克希望，一旦員工回來，遠程工作體驗也能改變他們在辦公室的行為。她希望遠程體驗能讓員工有機會更好地瞭解團隊的工作方式。她說，這比何時、為什麼以及如何回到辦公室，更加有意識。