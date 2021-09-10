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亞馬遜搶人下重本 為兼職時薪人員付「4年大學學費」

編譯季晶晶／綜合外電
亞馬遜宣布新福利，將為大部分兼職時薪人員付4年大學費用。(美聯社)
亞馬遜宣布新福利，將為大部分兼職時薪人員付4年大學費用。(美聯社)

電商巨擘亞馬遜（Amazon）周四宣布，將為美國75萬名兼職時薪人員的大部分，支付4年大學費用。由於就業市場緊張，全美公司行號紛紛祭出加薪或提供教育補助等徵才誘因，亞馬遜是最新一家下重本的大企業。

明年1月起，亞馬遜將首度為想追求學士學位的倉儲、運輸和其他時薪人員，支付大學學雜費和書籍費。該公司也將開始資助員工上高中學位、高中同等學力GED測驗或英語認證等課程。

到職至少90天的員工都能申請使用此一福利，但上課期間仍須保持全職或兼職工作，而哪些大學符合補助規定還沒確認。亞馬遜旗下超市Whole Foods的員工沒有這項福利。

亞馬遜過去從未全額資助過員工的大學費用，目前提供資助上兩年制學院或合作學校如馬里蘭大學線上課程的福利。

但隨著競爭對手沃爾瑪（Walmart ）和目標（Target）最近幾個月增加補助員工上大學，亞馬遜的福利再增加四年制大學費用。

全美各地零售商和倉庫在招聘上都面臨挑戰。根據勞工統計局最新數據，7月的零售業職位空缺高達879,000個，運輸和倉儲行業則有22萬2000個。

亞馬遜 福利 美國

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