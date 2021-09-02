字節跳動取消「大小周」 小鵬汽車跟進

中國新能源汽車小鵬汽車宣布取消「大小周」工作制。路透

繼抖音母公司字節跳動取消「大小周」的加班制度後，中國新能源汽車 小鵬汽車2日證實跟進，內部已經宣布取消「大小周」工作 制，並表示不會影響員工收入。

澎湃新聞報導，在中國新能源汽車三雄中，小鵬是唯一一家有「大小周」工作模式的企業。蔚來汽車和理想汽車均聲稱，企業並沒有採用「大小周」工作制。

「大小周」工作制指的是員工在周末交替進行單休和雙休，即第一周休 息兩天、第二周休息一天，第三周休息兩天，第四周休息一天，依次類推。

今年以來，已有vivo、BOSS直聘、美團優選、字節跳動、快手等企業陸續宣布取消「大小周」工作制。

企業界為了響應政策，出現制度上的改變。中國最高人民法院8月26日發布「勞動人事爭議典型案例」稱，「996」（指工作時間為早上9時至晚上9時，每周工作六天）嚴重違反法律關於延長工作時間上限的規定。

值得注意的是，8月31日是字節跳動取消「大小周」後的首個發薪日，有字節跳動員工在網上表示薪資減少近20%，等同於降薪。

此前曾有快手員工表示，快手給員工的薪酬不包含加班費，加班費是另外計算。而字節跳動通常把加班費算入了總薪酬，因此取消大小周會被解讀為「降薪」。對此，小鵬汽車稱，取消大小周後並不影響員工薪水。