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Google居家辦公者恐被減薪 長途通勤者受影響更甚

中央社紐約10日綜合外電報導
路透社今天報導，COVID-19疫情前在Google同個辦公室工作的員工，如果轉而永久在家上班，可能會在薪資上面臨不同調整，其中長途通勤者受的影響更深。美聯社
路透社今天報導，COVID-19疫情前在Google同個辦公室工作的員工，如果轉而永久在家上班，可能會在薪資上面臨不同調整，其中長途通勤者受的影響更深。美聯社

路透社今天報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前在Google同個辦公室工作的員工，如果轉而永久在家上班，可能會在薪資上面臨不同調整，其中長途通勤者受的影響更深。

居家辦公減薪試驗成為矽谷大型公司的趨勢，臉書（Facebook）和推特（Twitter）也針對搬去生活成本較低地區的遠距工作員工，進行減薪措施。

其他規模較小的公司例如社群網站Reddit，則拋棄現有的地理區劃分薪酬制度，宣布無論員工住在哪，Reddit都將依照總部所在地舊金山和紐約市的薪酬範圍作為基準。

一位Google發言人表示，「我們的薪酬待遇向來是依地點決定，我們也總是根據員工工作地點的當地就業市場最高薪資標準來支付報酬」。

一位擔心遭報復而不願具名的Google員工表示，自己通常是在西雅圖辦公室與附近的郡之間通勤往返，根據公司6月發布的工作地點薪資計算器（Work Location Tool），若他選擇全天在家上班，可能將會被降薪約10%。

儘管通勤時間需要兩小時，這名員工最終選擇繼續進辦公室工作，他表示減薪金額跟他最近升職獲得的加薪差不多，「我賣力工作可不是為了在得到升職後被減薪」。

根據路透社看過的Google內部薪資計算器的截圖，住在距離紐約市辦公室搭火車一小時的康乃狄克州史丹福（Stamford）的員工，如果選擇居家辦公，將被減薪15%，而與他在同辦公室工作、住在紐約市的同事若也在家上班，則不會被減薪。

一名Google發言人指出，公司不會基於一位員工在同個城市內，從實體辦公轉換成全天在家上班，來調整他的薪資；發言人舉例，在紐約市辦公室上班的人和在紐約市其他地點遠端工作的人，報酬都不會有更動。

紐約市 工作 Google

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