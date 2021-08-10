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華爾街加人又加錢 菜鳥分析師年薪有10萬元

編譯季晶晶/ 綜合外電
各大銀行紛紛為年輕銀行家調薪，新進分析師的標準起薪現在是一年10萬美元。(路透)
各大銀行紛紛為年輕銀行家調薪，新進分析師的標準起薪現在是一年10萬美元。(路透)

華爾街漲價最迅猛的可能是年輕銀行家的薪酬。

各大銀行招聘新進員工的速度還不夠快，即使他們對初出校門、應聘分析師的年輕人開出年薪10萬美元的高價。這可能是受到新冠疫情影響；或飽受詬病的超負荷過勞工作；又或者是年輕一代理解到，銀行沒人家講得那麼好。所有的原因都讓2021年成為華爾街招聘最艱難的一年。

華爾街求才若渴，只能加人又加薪。摩根大通徵才人數增加數百人，而且幾周前宣布的加薪計畫據悉將擴大實施，包括初階銷售代表、交易員和研究部門分析師都準備調薪。這反映出銀行業分析師炙手可熱，也意味職業倦感，許多年輕員工抱怨創紀錄的交易使他們過度工作。

Knopman Marks Financial Training負責為大銀行培訓新進分析師的Brian Marks說：「過去一年，各家公司越來越認識到，相較於讓一位分析師每周7天、每天工作16個小時，最好是再多加兩、三位分析師，」

幾乎所有大銀行都砸錢留人，新進分析師和銀行家的底薪提高大約17%，新標準是10萬美元，有的更高，例如高盛集團第1年入職的分析師起薪11萬美元。

但這不見得能打動優秀的求職者。私募股權也在找人，經常鎖定正接受銀行分析師課程訓練的年輕人才，課程一結束就挖走。人力資源業者Accenture的北美資本市場人才和組織主管Rob Dicks形容，銀行白忙一場，只能馬不停蹄地補人。

知情人士透露，黑石集團、凱雷、KKR和Apollo Global Management等公司今年稍晚都有徵才計畫，可能直接挖角初階人員。銀行面臨必須先擴充勞動力以防人手不足的壓力，已被迫轉向比較不那麼傳統的來源，例如科技和調研公司。

初階銀行家年薪待遇

* 摩根大通：分析師起薪調到10萬美元，加薪行動擴大到初階銷售代表、交易員和研究部門分析師

* Jefferies金融公司：分析師起薪從8.5萬美元增加到11萬美元；第2和第3年薪酬分別為12.5萬美元和15萬美元

* 瑞穗子公司Mizuho Americas：分析師起薪提高到10萬美元

* 滙豐：投銀部門初階銀行家起薪從8.5萬美元調到10萬美元

* 高盛：分析師起薪從8.5萬美元提高到11萬美元，第2年從9.5萬美元加到12.5萬美元

* 瑞信：瑞信正考慮提高分析師起薪到6位數，但尚未作成最後決定

* 摩根史坦利：投資銀行和全球資本市場部門分析師起薪從8.5萬美元調到10萬美元，第2年10.5萬美元

* 瑞銀：分析師起薪10萬美元，第2和第3年分別調到10.5萬和11萬美元；升經理的分析師獲1次性獎金4萬美元

* 德意志銀行：投資銀行承銷和諮詢部門的第1和第2年分析師分別調薪到10萬美元和10.5萬美元

* 野村：初階銀行家薪資7月起調到10萬美元

* 花旗：初階銀行家據悉分別加薪1.5萬-2.5萬美元不等，分析師起薪調到10萬美元

* 巴克萊：所有美國分析師的底薪提高1.5萬美元；第1年起薪增至10萬美元

* 富國銀行：發給分析師1萬美元特別獎金、初階經理人2萬美元

* 美國銀行：投銀部門初階銀行家5月1日起調薪，分析師加1萬美元，初階經理和副總裁加2.5萬美元

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