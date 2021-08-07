賽場如商場 奧運選手身上值得學習的創業家特質

奧運選手和成功的創業者，具備許多共同特質。美聯社

在人們為奧運選手的精采表現高聲喝采之際，富比世（Forbes）報導，其實奧運選手和成功的創業家具備許多共同特質，包括堅忍不拔、全心投入等。

●堅毅

本屆東京奧運 因新冠疫情 而延至今年舉辦；對體壇老將而言，這代表身體年齡又老化了一歲，而崛起的後進則又多了一年時間精進技藝。但無論如何，他們為重返奧運舞台，都必須再多訓練一年，這需要無比的毅力支撐。

在2020年，企業也面臨空前的困境，許多甚至因疫情而倒閉，若非美國政府出手援助，倒閉潮還會更嚴重。然而，隨著政府各類紓困措施到期，小型企業必須從信用市場找尋資金，有時甚至得透過非銀行的融資管道，各種開源節流的方式都得嘗試，才能讓公司維持下去。

●全心投入

運動員為了追尋至高無上的榮譽，犧牲了與家人相處的時光和社交生活。創業者一樣也須投入無數的時間和大筆金錢，以壯大自己的事業。對創業者而言，就算只是經營一家小企業，也非朝九晚五的工作 ，每天至少須工作十小時以上，不能休假是家常便飯。

●投入時間、金錢和精力

根據財經網站CNBC報導，擁有賓州大學華頓商學院經濟學位的美國鐵餅選手馬諦斯（Sam Mattis），為了參加奧運，斷然拒絕了摩根大通的聘書，追尋自己的奧運夢，為參加東奧的培訓期間，每年只靠2.5萬美元過生活。

創業家為了創業，經常須放棄一份穩定的工作。小企業主常把自己所有身家全數投入公司，但只領一點薪水，並把賺來的錢再度投進公司。一家公司可能要好幾年後才會損益兩平，要有可觀的獲利，甚至須等上更久。與許多運動員一樣，很多小企業主終究未能成功圓夢。

●速度與靈活性

運動員所展現的速度和靈活性，也可以在企業主身上找到。在新冠疫情肆虐期間，許多餐廳從內用轉型為外帶。其他業主則把握機會，快速提供對手無法供應的商品。例如旗下產品包括「健康事務機」的Terraboost，在疫情期間把握住Clorox等業者消毒濕紙巾供應不及的商機，快速提供這類產品。

●領導能力

一支優秀的團隊，其領導人也絕非等閒之輩。許多金牌得主會感謝一路上伴其成長的教練和師父。一位成功的選手背後一定有一支成功的團隊。

成功的企業中，常有以身作則的優秀領導人，他們激發出員工的能力，並依員工表現論功行賞。

●正能量滿滿

運動員要成功，勢必抱持著相信自己一定能贏的心態。創業家生來也同樣樂觀，如果他們不具備這種心態，就不會創業。就算成功機率不高，也不會有人抱著輸家的心態創業。