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微軟CEO：員工會「用腳投票」希望回辦公室或遠距上班

編譯易起宇／綜合報導
微軟執行長納德拉。（美聯社）
微軟執行長納德拉。（美聯社）

Delta變種病毒讓美國新冠疫情再度升溫，打亂不少企業對員工上班模式的計畫。Google、臉書等科技大廠也開始重新思考回辦公室上班的政策，要求所有美國員工在回辦公室上班前，都必須接種疫苗，但卻有一家科技大廠例外，目前還採取較寬鬆的做法，這家公司就是微軟

微軟執行長納德拉在CNN Business的一場直播活動上表示：「大家會用腳投票（決定接下來的上班模式），因此我會希望我們制定的任何政策，都是以數據為依歸，而非強制武斷。」

微軟暫定美國辦公室9月全面重啟，但和其他許多企業一樣，計畫採取混合工作模式，也就是部分員工在辦公室上班，另一部分則採遠端工作。

納德拉說：「我們已制定好政策，員工最多有一半工作時間，能不需他人許可就在家工作，如果想要更多例外，也可向主管徵求許可。因此，我們的政策相當有彈性。」

由於家庭和工作生活已有衝突，員工的過勞和心理健康問題在遠端工作時代下愈來愈嚴重。納德拉說，在察覺員工發出的警訊和設法提供員工幫助這些方面，已對主管造成沉重壓力。

微軟解決這項問題其中一個方式是，鼓勵員工找時間休息，「我們希望以最終能帶動生產力的要素為基礎，而不是只有產出，也包括對健康等的考慮。」

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