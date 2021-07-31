雇主要求員工定期新冠檢測 費用誰付？

有雇主要求員工定期接受新冠病毒檢測，但每次50元至上百元的檢測費用該由誰承擔，勞資雙方容易發生爭議。(Getty Images)

在新冠肺炎確診病例增加、Delta變種病毒傳播的刺激下，多家大型雇主這幾天都宣布了相同新規定：未接種疫苗 工人需定期接受病毒檢測 ；但新規定引發另一棘手問題：誰來支付病毒檢測費用？白宮副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)30日表示，聯邦政府將支付未接種疫苗工人的新冠病毒檢測費用。

醫生通常收取50到100元檢測費，每周都檢測的話，費用勢必迅速增加。聯邦法律要求保險公司完全給付由醫療保健提供者訂購的病毒檢測費，但一般工作 場所檢測並不受該條款約束。

喬治城大學健康保險改革中心(Center on Health Insurance Reforms)研究教授科萊特(Sabrina Corlette)說：「這真的得看雇主，他們可以要求員工自己買單。」截至目前為止，雇主作法不一，有人完全支付費用、也有人讓未打疫苗的員工自付全額。

拜登總統29日針對全國400萬名聯邦雇員宣布新規定，該規定將聯邦雇員分成兩級：「未打疫苗者」必須保持社交距離、戴口罩並遵守公務旅行限制，還須定期做新冠病毒檢測；「打了疫苗者」就沒有這些要求。各聯邦機構將制定檢測計畫；計畫開銷和程序將視未接種疫苗人數而定。

田納西州小型文理學院羅德學院(Rhodes College)是另一種作法：它要求未打疫苗的學生和教職員工每學期繳交1500元費用，以支付每周一次的病毒檢測費。羅德學院負責學生生活的副校長韋揚特 (Meghan Harte Weyant) 說：「這不是懲罰，而是為了確保已接種疫苗的學生不必承擔這筆費用。」

羅德學院有四分之三員工打了疫苗，它仍在收集全校2000名學生的疫苗接種率資訊，並大力鼓勵接種疫苗。他們必須等到美國食品藥物管理局(FDA)全面批准疫苗後，才能強制師生接種疫苗。

有的雇主與員工共同支付病毒檢測費用。在拉斯維加斯擁有許多酒店和賭場的米高梅度假村將收取15元共付額，未接種疫苗員工可在工作場域診所或以外的檢測地點進行測試。紐約州和加州本周開始要求未接種疫苗的州政府員工進行檢測，但未具體說明誰來付費。

紐約時報去年曾要求讀者提供因檢測病毒和治療新冠肺炎而生的醫療帳單，其中有多起因工作場所要求檢測而突然收費的案例。其中，在布魯克林當染髮師的芭頓(Marta Bartan)，去年夏天被要求接受病毒檢測才能回去上班，結果一家經營免下車病毒檢測服務的醫院寄給她1394元帳單。「我不懂，」她當時說：「你去接受COVID測試，以為是免費的。他們怎麼會要我付將近1400元呢？」