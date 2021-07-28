復工前先接種 Google、臉書要求「回辦公室前打疫苗」

新冠肺炎趨緩，許多企業逐漸恢復正常上班，而科技巨頭Google和Facebook28日表示，將要求美國員工在返回公司辦公室之前「接種新冠病毒疫苗」。(路透)

新冠肺炎趨緩，許多企業逐漸恢復正常上班，而科技巨頭Google 和Facebook 28日表示，將要求美國 員工在返回公司辦公室之前「接種新冠病毒疫苗 」。

在一篇部落格文章中，Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，疫苗授權將在未來幾周內適用於其美國辦事處，最終將適用於其他地點。皮查伊強調「接種疫苗是未來幾個月保持我們自己和我們的社區健康的最重要方法之一」。

在Google宣布這一消息後不久，Facebook也表示，它也將要求所有來其美國辦公室的人接種疫苗。Facebook副總裁葛勒（Lori Goler）表示「我們如何實施這項政策將取決於當地的條件和法規，我們將為那些因醫療或其他原因無法接種疫苗的人制定一個流程，並將隨著情況的發展評估我們在其他地區的方法」。

到目前為止，包括Apple和亞馬遜（Amazon）在內的其他主要科技公司都拒絕強制要求接種疫苗，微軟（Microsoft）在給員工的一份說明中表示「進入工作場所不需要接種疫苗，但公司高級官員建議員工接種疫苗」。

Google執行長皮查伊還表示，隨著新冠病毒的傳播，Google將把其14萬4000名員工中的大多數人的復工日期從9月推遲到10月中旬，其他科技公司也宣布了類似的延遲。在28日的文章中，皮查伊還表示旗下員工的疫苗接種率「非常高」、這讓他受到鼓舞。