就業年齡歧視是幾歲？研究：45歲以上 失業危機最大

在肯塔基州大城路易維爾，一處就業服務中心外等候諮詢的隊伍。（路透）

財經網站CNBC報導，根據非營利就業 組織Generation的報告，疫情期間快速採用數位技術，加速工作自動化現象，使得潛在的年齡歧視 更嚴重，在全球失業危機中，45歲到65歲首當其衝，他們可能因為招聘經理的偏見，以及不樂於學習新技能，在找新工作時遭遇更多障礙。

Generation執行長Mona Mourshed表示，該報告首次「針對年齡歧視給出數字」。他說，「很明顯，一旦到了某個年齡，要拿到一個工作機會變得難很多」。

這份研究於2021年3月到5月間進行，調查7國3800名18到60歲的受聘和失業人員，以及1404位招聘經理。

儘管各國就業情況各不相同──美國、英國、印度和義大利 都不一樣──但調查結果大致相同：45到60歲是最容易被忽視的年齡群。事實上，過去6年，處於職涯中期的人占長期失業者的比率一直很高。

最值得注意的是，招聘經理普遍認為，45歲及以上在求職準備、體能和過往經驗上最差。他們最擔心年長員工不願意嘗試新技術（38%）、無法學習新技能（27%），以及難以與其他世代的人合作（21%）。

儘管證據表示，較年長員工的表現經常優於年輕同事。事實上，近十分之九（87%）的招聘經理表示，他們雇用的45歲和45歲以上員工的表現與較年輕員工一樣好，甚至更好。

Mourshed說，這份調查凸顯出工作場所存在的潛在偏見。招聘經理傾向選擇和自己同一個年輕層的人，而基於簡歷的面試會讓求職暑難以展示自己的技能。

不過，Mourshed堅持培訓有用。在研究中，近四分之三（73%）45歲以上轉換跑道的人表示，參加培訓有助他們獲得新職位。