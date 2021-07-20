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蘋果也怕Delta病毒 重返辦公室延後至少1個月

編譯葉亭均／綜合外電
消息人士透露，蘋果公司正把員工重返辦公室的期限延後至少一個月。(路透)
消息人士透露，蘋果公司正把員工重返辦公室的期限延後至少一個月。(路透)

消息人士透露，蘋果公司正把員工重返辦公室的期限延後至少一個月，代表最快到10月才會強制要求員工返回，反映許多國家爆發新一波新冠變種病毒疫情，促使蘋果調整做法。

若消息屬實，那麼蘋果將成為美國科技大企業中，首批延後回歸正常辦公計畫的公司之一。與此同時，包含高度傳染性的Delta病毒株確診案例增加。

消息人士說，蘋果在強制要求員工重返辦公室前，將給員工至少一個月的警告期。

蘋果執行長庫克6月時曾表示，員工必須在9月初開始重返辦公室，每周至少三天。他在一份內部備忘錄中表示，現在能夠接種新冠疫苗，而且感染率下滑。就算在疫情期間，蘋果部分員工也必須在特定日前往蘋果辦公室工作。

但根據彭博資訊瀏覽死亡數據，即使美國已有半數人口接種新冠疫苗，但新冠病毒導致人們死亡的速度，比槍枝、車禍和流感合併計算來得快。在全球新冠病毒致死率下滑十周之後，具高度傳染力的Delta病毒株正掀起新一波死亡率增加。

在美國，衛生官員警告類似的趨勢逆轉正在發生，包括上月的每日新增感染數從低點提高一倍，住院率也再度攀升。

在科技業，許多員工把遠距工作視為福利。多家矽谷科技公司員工重返辦公室的步調緩慢，包括臉書已宣布，在疫情後將擴大能獲准遠距工作的員工人數，不過薪資將按工作地點調整；Google近期則實施更寬容的重返辦公室措施，允許員工能在不同地點工作，或完全在家工作。

另一方面，蘋果據傳正為零售員工測試店內與在家混合式辦公模式，認為就算在疫情減緩後，消費者可能持續偏好網路購物做法。

蘋果 疫情 美國

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