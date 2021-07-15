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華爾街搶才大戰開打 貝萊德CEO宣布：為員工集體加薪8%

編譯葉亭均／綜合報導
貝萊德執行長芬克（Larry Fink）。（路透）
貝萊德執行長芬克（Larry Fink）。（路透）

貝萊德執行長芬克（Larry Fink）表示，他預期美國通膨率會達到最近有記憶以來的最高水準，而且這種高通膨不會是暫時現象。貝萊德將為員工集體加薪8%，此舉顯然也支持芬克的通膨觀點。

根據芬克和貝萊德總裁卡皮托（Rob Kapito）14日發出的備忘錄，從9月1日起，貝萊德所有主管級和以下的員工基本薪資將提高8%。

大規模貨幣和財政刺激措施幫助美國經濟從疫情危機的深淵中反彈，全球規模最大資產管理集團貝萊德也從中獲益，截至6月底，該公司管理的資產規模約9.5兆美元，旗下指數型股票基金（ETF）產品資金規模上季首度突破3兆美元。

不過，刺激政策也引發美國經濟過熱疑慮。美國6月消費者物價指數（CPI）年比激增5.4%，核心通膨率增幅更創1991年11月來最大。

芬克在接受彭博資訊採訪時表示，通膨將帶來「巨大改變」，儘管目前還不一定值得擔憂，但也不會像一些市場策略師所假設的那樣短暫。

芬克說：「政府政策聚焦拉動國內就業，而不是提供今天最便宜的價格，我相信這將是根本性的變化之一。」 「企業會更關注員工，我相信你會見到更多高於趨勢水平的薪資成長。」

貝萊德正加入華爾街為吸引和留住年輕人才的搶才大戰。本月稍早，花旗將第一年的分析師基本年薪提高至10萬美元。巴克萊、摩根大通、古根漢（Guggenheim Partners）等金融機構先前也採取類似措施。

美國 指數 華爾街

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