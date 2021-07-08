微軟感謝員工疫期付出 每人發1500美元獎金

微軟感謝員工疫情期付出，決定每位員工發1500美元獎金。（路透）

財經網站CNBC報導，在受到新冠疫情 影響的一年多後，微軟 決定發給員工1500美元獎金。

這是科技公司在疫情期間關懷員工的作為之一，以確保他們不致另謀高就。這樣做有助於在公司重啟辦公室設施、員工考慮工作變動而形成的「大辭職」（Great Resignation）趨勢下，降低人才流失的衝擊。

微軟發言人周四表示，微軟將因為這筆奬金花約2億美元。這是感謝員工在過去一年為客戶和合作夥伴所做出的努力。截至第1季止，微軟坐擁超過1,250億美元的現金、約當現金和短期投資。

微軟發言人說，該公司人資長Kathleen Hogan周四發送訊息向員工宣布此事。發金將在7或8月發給美國 及海外員工，但微軟副總裁級不會收到這筆獎金。微軟旗下GitHub、LinkedIn和Zenimax的員工也沒有。

疫情期間，美國企業各用不同的方式表達對員工的感謝，例如提供Uber Eats之類送餐平台的點數以補貼餐費、致贈關懷包裹，或給予額外休假。

媒體普吉特灣商業日報（Puget Sound Business Journal）報導，微軟今年稍早曾提供員工額外5天有薪假。