OECD：已開發國家在疫情期間流失2,200萬個工作

OECD報告指出，全球已開發國家疫情期間減少的就業目前只恢復一半，減少最多的是年輕人和低技術的工作，至少要到明年底才可能恢復疫情前水準。 歐新社

經濟合作發展組織（OECD）表示，已開發國家去年因新冠肺炎疫情 期間而約2,200萬個工作，其中以年輕人和低技術的工作受創最嚴重。

OECD在厚400頁的報告中指出，在這2,200萬名失去工作者裡，約800萬人為失業，1,400萬人沒有積極找工作。該機構認為，已開發國家的勞動市場至少要到明年底，才能完全恢復到疫情爆發前的水準。

根據報告，去年全球各國因新冠肺炎疫情而失去流失1.14億個工作。

報告指出，新冠疫情加速了過去十年間就已開始的許多趨勢，包括所得差距擴大、徵才條件轉向更技術性，以及低技術勞工 保有的就業 機會減少。

OECD就業、勞動力和社會事務理事會長史卡佩塔（Stefano Scarpetta）表示，若未能處理不公平和特定族群遭排斥的問題，不只可能會導致更嚴重的社會對立，也將對生產力和經濟復甦造成負面影響。

OECD發現，長期失業人口正快速增加，各國的每一波防疫封鎖措施，都讓民眾更難重返勞動市場。

史卡佩塔說，失業民眾的技能與能力、和新創造工作所要求的能力，愈來愈無法媒合。

被迫歇業好幾個月的餐旅和服務業勞工，所面臨的失業和訓練程度較低問題，都比能居家辦公的專業工作還嚴重。在疫情高峰時，金融和保險等行業的就業甚至增加，低薪勞工的工時卻大減逾28%。

OECD警告，多數國家不積極找工作的年輕人增加，「特別令人擔心」，呼籲各國政府加強勞工的訓練和再培訓。