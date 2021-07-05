蘋果推「員工分散」留住頂尖人才 不再堅持集中矽谷

葛曼表示，由於蘋果矽谷總部留住人才的難度升高，蘋果決定改變以往把員工集中在矽谷的做法。（路透）

蘋果 （Apple）矽谷 總部留住頂尖人才不易，決定改變以往把員工集中在矽谷的做法，讓員工分散到其他地區，以滿足員工需求。

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果決策層坦承，徵才和留住員工將是未來最大挑戰，認為降低依賴矽谷是解決問題的關鍵一步。

蘋果以往的運作原則，就是吸引極具企圖心的科技菁英前來矽谷總部，為下一代蘋果產品貢獻長才。蘋果高層多年來反對分散管理，但葛曼向蘋果員工打聽後表示，這個觀念已開始鬆動，他列舉幾項原因佐證這個看法。

葛曼說，蘋果持續流失人才，儘管這些人是外界稱羨的高薪族，但他們乎無法負擔舊金山灣區的超高生活費。許多蘋果工程師感嘆，無法在生活費和小孩的大學學費及長期儲蓄這兩者中取得平衡。

蘋果總部的徵才部門愈來愈難招募到多元的人力，其中地理位置占很大的因素。蘋果總部表示，人才多元化的目標確實猶待努力，但在過去五年，原本代表性不足的族群的員工數已勁增64%。

蘋果意識到，不能坐等最優秀的設計與工程人員前來，反而必須前進這些員工的生活所在地。蘋果已經不是早期給人鬆散感覺的公司，目前已是全球市值最高的企業，正引起數國反壟斷監管機構密切監督，並與亞馬遜和影音串流平台Netflix競相爭取人才。

蘋果的營運成本非常高，但消息人士表示，在物價較低的地區，蘋果可從薪資要求較低的員工取得相同的工作成果。

蘋果管理層的部分成員，多年來持續推動讓員工分散在總部庫柏蒂諾以外的地區，而且最近對這個概念又有更全面的領會。葛曼說，蘋果客製晶片部門主管Johny Srouji就是這個做法的強力擁護者之一，他的團隊多年前陸續在佛州 、麻州、德州、以色列及亞洲部分地區設立辦公室，隨後又在德國、俄勒岡州及聖地牙哥設立辦公室。