我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法拉盛一酒樓外牆脫落 砸傷72歲華裔長者

11武裝分子對峙麻州警 長周末第1天95州際公路嚴重堵塞

疫後缺工 薪資40年來最大漲幅 2行業最有感

編譯柯立偉／綜合3日電
隨著生活回歸正常，商家也開始恢復營業，企業對於人力的需求孔急。圖為紐約曼哈頓街頭豎立的徵人招牌。(歐新社)
隨著生活回歸正常，商家也開始恢復營業，企業對於人力的需求孔急。圖為紐約曼哈頓街頭豎立的徵人招牌。(歐新社)

過去三個月，由於企業雇主急著找人填補人力，勞工的薪資水準迎來自1980年代以來的最大漲幅；根據勞工部2日公布的最新就業報告，今年6月全美增加多達85萬個工作，且時薪攀上每小時15元的歷史紀錄。

高薪的主要因素就是勞動市場供需失衡。隨著生活回歸正常生活，商家也開始恢復營業，因此企業對於人力的需求孔急。

但並不是所有勞工都急著回到就業市場，許多勞工不是在疫情期間染疫，至今仍在調養；就是因為家中孩童尚未恢復實體教學而須留在家中照看；還有些人因為聯邦政府給的失業補助太多，沒有立刻回職場的經濟壓力；這些因素，都導致雇主以較以往優渥的待遇，與其他企業激烈競爭人才。

這樣的現象在餐飲、住宿業尤為明顯；餐飲業時薪人員的薪水在今年6月漲了2.3%，這樣的漲幅以往約需一年的時間，今年卻在一個月內就有如此明顯的增加；而住宿業的新進人員中，更有40%表示他們獲得了比預期還好的薪水。

有經濟學家認為，這樣的現象在7月底後會逆轉；聯準會主席鮑爾(Jerome H. Powell)預估，由於多數學校下學年度將恢復實體教學，且聯邦政府各項補助措施亦將屆期，因此會使多數勞工重回職場。

而根據聯邦勞工部的統計數據，鮑爾所預估的情況已經漸漸出現。比起5月仍有約250萬人因疫情不願意出門工作，6月份的同一數據已降至160萬人；牛津經濟服務公司經濟顧問達可(Gregory Daco)說：「勞動市場上的供需平衡只是時間問題，勞工供不應求的狀況將在未來幾個月內漸漸消失。」

但也有學者從整體壯齡人口的結構預測接下來「數年內」都會有缺工問題，因此就業市場上的勞工在薪資談判上仍具有優勢。

根據聯邦人口普查局統計資料，去年美國16至64歲壯年人口首度負成長，比起2019年下降0.1%；這是因為去年移民來美工作的人數只有不到50萬人，相比於2016年形同腰斬；且因為疫情，死亡率驟升8%。

這樣的人力缺口短期內不易補足，因此數年內，美國的勞動市場仍會偏向勞方，雇主願意付的工資也會較高。

經濟服務公司Talking Heads Marco創辦人普拉丹(Manoj Pradhan)就說：「勞工的整體表現，必將比經濟整體表現強。」

勞工部 就業 疫情

上一則

愛寵物也愛地球 貓狗主人改餵食「蟲蟲飼料」

下一則

寵物染新冠研究：貓比狗更容易感染 也會流鼻涕

延伸閱讀

美股三大指數同登新高 能否為美國慶周加添煙火就看Fed

美股三大指數同登新高 能否為美國慶周加添煙火就看Fed
停發聯邦額外失業金 10州跟進 250萬人受影響

停發聯邦額外失業金 10州跟進 250萬人受影響
鮑爾發言緩解升息恐懼 美股早盤小漲

鮑爾發言緩解升息恐懼 美股早盤小漲
比特幣大逆轉 那指攀歷史新高

比特幣大逆轉 那指攀歷史新高

熱門新聞

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

2021-07-03 05:35
想保持環境整潔無灰塵，蓋著防塵布的電視，可能會導致散熱失常，電視壽命跟著變短。 取材自pexels

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

2021-07-01 09:03
手機電池老化是許多人會碰到的困擾，只要掌握手機充電的原則，就能延長電池壽命。（示意圖／取材自ingimage）

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

2021-06-27 12:50
俄羅斯一位主人飼養著一隻有著75％狼族血統的狼犬，在重重困難下終於將牠養育長大。(取材自Instagram)

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

2021-06-28 23:17
俄羅斯的舒米莉納（Maria Shumilina）在歐國盃中亂入。 取材自推特

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

2021-06-28 06:39
一輛結合跑車和飛機的原型飛行車，順利完成35分鐘試飛。圖擷自KleinVision影片

跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛

2021-06-30 18:35

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校