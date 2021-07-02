蘋果門市員工 將試行「到店和居家混合」工作型態
彭博資訊報導，根據知情人士，蘋果公司（Apple）計畫讓零售店員工試行到店和居家混合的工作型態，也就是認知到，即使疫情緩和，消費者仍可能更傾向於上網購物。
總部在加州庫柏蒂諾的這家科技巨擘今年稍晚將啟動一項名為「Retail Flex」的試點項目，允許少量的門市員工在零售店工作幾周、遠距工作幾周。上述不願具名討論公司政策的人士說，員工在家時將處理線上銷售、客戶服務和技術支持等工作。
這樣的安排是認知到，雖然全球許多地區經濟重新開放而且疫苗供應充足，但因為新冠疫情加快的網購增加的趨勢可能持續。知情人士說，在特定時期內，員工將根據門市相對於網購的需求，切換到店和遠距工作的角色。
這家iPhone製造商要求參與該試點項目的員工至少堅持六個月。蘋果公司計畫在9到12月之間增加此一安排，屆時該公司將發布多款新iPhone、iPad、Mac、Apple Watch和AirPods。蘋果發言人拒絕就該公司對零售門市員工的安排置評。
蘋果可望貼補參與員工部分連網費用，並提供100美元買辦公設備或用品。這些員工不管到店或居家工作，薪資不變。在疫情高峰期，蘋果讓成千上萬名員工遠距工作，提供Mac桌電給他們辦公。
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