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想在家工作？日商出招：遠距辦公者 給進公司同事付錢

編譯王巧文／綜合外電
東京半導體設備製造商Disco推出妙招，讓員工可選擇在家上班，但須付費給冒著染疫風險出門工作的同事。美聯社
東京半導體設備製造商Disco推出妙招，讓員工可選擇在家上班，但須付費給冒著染疫風險出門工作的同事。美聯社

在新冠肺炎疫情使企業採取分流上班之際，一家日本半導體設備製造商突發奇想，推出了一種遠距工作妙招：讓選擇在家上班的員工，付錢給進辦公室工作的同事。

總部位於東京的Disco公司標新立異，在過去十年中使用一種名為「Will」的內部貨幣。辦公桌、個人電腦及會議室都標明價碼，員工要付費才能使用。而Disco在每個季度末都會清算餘額，並換算成日圓，變成發放給員工的獎金。

如今疫情來襲，Disco有些員工仍必須到公司上班，以維持工廠運作，因此該公司建立一套系統，要求遠距工作的員工支付一定數量的「Will」，而進辦公室的同事則可均分這筆獎金。

Disco執行長Kazuma Sekiya說，要求一些人出門上班，另一些人則可在家工作並不公平，「公司的內部貨幣提供激勵措施，讓員工自行選擇，這就是Will的力量。」

Sekiya表示，在日本疫情爆發初期，約四成員工選擇到公司工作，賺取了相當可觀的獎金，如今近九成人力重返辦公室，他們領到的獎金少得多。該公司有約5,600名員工。

Sekiya在2011年受電玩遊戲啟發，推出了這套內部貨幣系統。該公司認為，「Will」制度減少了員工加班時間及不必要的會議，並推升業績。Disco去年度的營收和獲利雙創新高，利潤率在業界也名列前茅。

疫情 貨幣 日本

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