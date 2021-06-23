沒打疫苗不准進辦公室 摩根史坦利將實施新規定

摩根史坦利將實施新規定，要求員工沒打疫苗不准進紐約辦公室。（美聯社）

摩根史坦利（Morgan Stanley）計劃禁止未接種新冠疫苗 的員工進入紐約辦公室，此時正值愈來愈多華爾街大企業延後讓沒有施打疫苗的員工重返辦公大樓。

根據金融時報引述摩根史坦利人資長簽署的內部備忘錄報導，從自7月12日起，所有員工、約聘員工、客戶和訪客都必須證明自己已完全接種疫苗，才能進入大摩位在紐約市 和Westchester的辦公室。

這是大型美國 銀行中，迄今所發布的最嚴格規定之一。大摩表示，目的是為了協助創造一個正常的辦公環境，不需要戴口罩和保持社交距離。才在上周，摩根史坦利執行長高曼（James Gorman）才對仍不確定是否要返回辦公大樓的員工發出警告，表示：「如果你能前往紐約市的餐廳，那麼你也能到辦公室，而我們希望你能出現在辦公室。」

高曼估計，回到辦公室的逾九成員工都已經接種疫苗，他預期數字接近100%。大摩並未要求全數員工返回辦公室，就像高盛集團和摩根大通的做法一樣，但高曼表示，如果辦公室在9月6日勞動節前還沒有多數員工到齊，「我們將採取不同的溝通方式」。

雖然多數美國雇主並不打算要求員工在回到辦公室前接種疫苗，但最近幾天，一些大型金融公司採取更強硬的立場。貝萊德上周告訴美國員工，從下個月開始，只允許已接種疫苗的人回去。美國銀行（Bank of America）還計劃優先安排已接種疫苗的員工返回，並準備在9月初前召回所有員工，稍後會為未接種疫苗的人做出安排。

顧問與風險管理公司Willis Towers Watson在5月進行的調查顯示，約72%的雇主表示不計劃要求返回辦公室者必須都接種疫苗，但多數將要求未接種疫苗的員工必須在室內戴口罩。