我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港蘋果日報周五停運 當天出版100萬份 告別26年歷史

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

沒打疫苗不准進辦公室 摩根史坦利將實施新規定

編譯葉亭均／綜合外電
摩根史坦利將實施新規定，要求員工沒打疫苗不准進紐約辦公室。（美聯社）
摩根史坦利將實施新規定，要求員工沒打疫苗不准進紐約辦公室。（美聯社）

摩根史坦利（Morgan Stanley）計劃禁止未接種新冠疫苗的員工進入紐約辦公室，此時正值愈來愈多華爾街大企業延後讓沒有施打疫苗的員工重返辦公大樓。

根據金融時報引述摩根史坦利人資長簽署的內部備忘錄報導，從自7月12日起，所有員工、約聘員工、客戶和訪客都必須證明自己已完全接種疫苗，才能進入大摩位在紐約市和Westchester的辦公室。

這是大型美國銀行中，迄今所發布的最嚴格規定之一。大摩表示，目的是為了協助創造一個正常的辦公環境，不需要戴口罩和保持社交距離。才在上周，摩根史坦利執行長高曼（James Gorman）才對仍不確定是否要返回辦公大樓的員工發出警告，表示：「如果你能前往紐約市的餐廳，那麼你也能到辦公室，而我們希望你能出現在辦公室。」

高曼估計，回到辦公室的逾九成員工都已經接種疫苗，他預期數字接近100%。大摩並未要求全數員工返回辦公室，就像高盛集團和摩根大通的做法一樣，但高曼表示，如果辦公室在9月6日勞動節前還沒有多數員工到齊，「我們將採取不同的溝通方式」。

雖然多數美國雇主並不打算要求員工在回到辦公室前接種疫苗，但最近幾天，一些大型金融公司採取更強硬的立場。貝萊德上周告訴美國員工，從下個月開始，只允許已接種疫苗的人回去。美國銀行（Bank of America）還計劃優先安排已接種疫苗的員工返回，並準備在9月初前召回所有員工，稍後會為未接種疫苗的人做出安排。

顧問與風險管理公司Willis Towers Watson在5月進行的調查顯示，約72%的雇主表示不計劃要求返回辦公室者必須都接種疫苗，但多數將要求未接種疫苗的員工必須在室內戴口罩。

疫苗 紐約市 美國

上一則

威廉不跟哈利講話 怕梅根又跟媒體爆料

延伸閱讀

南部多州拒打疫苗 佛奇喊危險：本土疫情恐攀升

南部多州拒打疫苗 佛奇喊危險：本土疫情恐攀升
美日送疫苗 江啟臣轟蔡政府：500條命換的

美日送疫苗 江啟臣轟蔡政府：500條命換的
中製疫苗壓不住變種病毒 多國接種後疫情「不降反升」

中製疫苗壓不住變種病毒 多國接種後疫情「不降反升」
痊癒後有抗體？專家：還是要打疫苗

痊癒後有抗體？專家：還是要打疫苗

熱門新聞

網友發現在浴室、臥室間多了一扇窗戶，疑似有隱藏的密室，但兩個隔間中間根本沒有多餘的空間。(影片截圖)

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

2021-06-19 03:13
印度神童阿南德預言，英國、以色列在6月20日後會發生大事。翻攝自Youtube「Conscience」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

2021-06-15 09:02
奧地利發生一對男女在海拔近2千公尺的山上「露天野合」，結果被附近一台攝影機拍個正著，隨後更直接上網發布。據報軟體沒有標記這些影像，原因可能出在鏡頭沒拍到情侶的臉龐。取材自Newsflash

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

2021-06-22 07:33
成人付費平台創作者「拍片」時，鄰居按門鈴，請她「降低電視音量」。（取材自tiktok@raileydzz）

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

2021-06-21 04:30
有網友上網求助如何切洋蔥不流淚。 翻攝自「爆怨2公社」

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

2021-06-18 08:56
巴西女模Elisane Silva（右）因為荷爾蒙分泌過剩，竟長到207公分高，丈夫163公分，合照時身高相差一節。（取材自Instagram）

巴西女模「巨人症」身高207公分 老公站一起只到胸口

2021-06-18 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高
權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美
加州欠繳租金 州長允全部埋單

加州欠繳租金 州長允全部埋單