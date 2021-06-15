我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

美國上班族不快樂 工作壓力全球第一

美國上班族不快樂 工作壓力全球第一

編譯柯立偉／綜合15日電
蓋洛普民調顯示，美國勞工壓力在各國中最大。圖為費城一間公司員工進辦公室上班前測量體溫。(路透)
蓋洛普民調顯示，美國勞工壓力在各國中最大。圖為費城一間公司員工進辦公室上班前測量體溫。(路透)

根據蓋洛普(Gallup)民調日前公布最新的全球工作環境調查報告，美國和加拿大勞工在職場上感受到的壓力排名全球第一，約有57%受訪勞工表示在其日常工作中感受到壓力。比起去年所做同類調查，今年感受到壓力勞工增加8%，也比其他國家平均的43%高出14%。

蓋洛普職場分析師哈特(Jim Harter)表示，這樣的結果並不令人意外，因為2009年開始，美加的勞工在職場上所感受到的壓力、憤怒等負面情緒的比率就穩定上升。再加上今年因疫情、財務狀況惡化與種族歧視等因素，讓許多人壓力爆表。

此外，美加地區認為工作壓力大的女性比男性多出10%，顯示雖然美國女性地位提升，但仍受傳統觀念影響，期待女性要照顧好家庭。在工作與家庭雙重壓力下，女性壓力不小。不同於西歐地區，由於社會福利制度完善，職場上的女性較無後顧之憂，因此男女間感受到的壓力較一致。

雖然壓力感受度會影響工作表現，但美國勞工對於企業的忠誠度，卻比起去年提升。哈特表示，企業忠誠度與壓力感受度同時上漲，雇主就要特別注意勞工「生活與工作的平衡」，否則壓力閥斷裂，對勞資雙方都是很大的傷害。

哈特建議雇主從職涯、社交、財務、心理、同儕關係等五個面向，協助員工建立健康的工作心態。他說：「雇主可以做一些調查，看看公司的那些政策或運作模式對於員工在這五個面向上有負面的影響，並試著改善。」

不過，由於企業經營者很難真的仔細照顧到每一位員工的需求，因此必須要善用「經理」這一角色，透過員工的直屬主管了解員工想法。哈特指出：「經理是最了解員工的人，所以要好好訓練這些經理們，讓他們能與基層員工有意義地溝通，找到員工『沒有但需要』的隱性需求，才能使企業永續經營。」

勞工 美國 種族歧視

上一則

圖輯／紐約的天空 煙火慶解封

下一則

洛杉磯男租小飛機寫求婚訊息 最後彩蛋令人看傻眼

延伸閱讀

中國戰機28架擾台 再破單日紀錄 美批北京破壞穩定

中國戰機28架擾台 再破單日紀錄 美批北京破壞穩定

高度關切北京威脅台灣 準亞太助卿重申台灣關係法

高度關切北京威脅台灣 準亞太助卿重申台灣關係法
G7公報後 美國與歐盟峰會聲明重申台海和平穩定重要性

G7公報後 美國與歐盟峰會聲明重申台海和平穩定重要性
亞太助卿被提名人康達：致力勝過中國、發展美台關係

亞太助卿被提名人康達：致力勝過中國、發展美台關係

熱門新聞

不少網友分享，疫情期間買過最後悔的物品為「口罩支架」。示意圖。（本報資料照片）

疫情中買過最後悔物品是什麼？網指3物：真的浪費錢

2021-06-13 20:30
密蘇里州一對情侶在密蘇里州買新房，沒想到壁櫥後面竟有一個巨大的密室。(取材自TikTok)

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

2021-06-13 04:30
熊田曜子被丈夫反控出軌。（取材自Instagram）

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

2021-06-10 04:10
每日1顆蛋，提升免疫力。圖／ingimage

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

2021-06-09 07:47
印度神童阿南德預言，英國、以色列在6月20日後會發生大事。翻攝自Youtube「Conscience」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

2021-06-15 09:02
美國一名男子日前下水捕龍蝦時，意外被一頭座頭鯨吞進嘴裡，大概30至40秒後才被吐出來，實在時驚險一瞬間。圖為座頭鯨示意圖。(美聯社)

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

2021-06-12 02:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫
印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」
不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知

不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知