我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

醫師上門 107歲華翁在家打疫苗 創金山最年長紀錄

家庭健康護理員 「疫」外搶手

孫金階
行動不便病人出門，需要家庭護理員協助。（美聯社）
行動不便病人出門，需要家庭護理員協助。（美聯社）

在新冠疫情下，醫護人員在第一線上直接與病毒對抗，受到社會普遍的重視與尊敬；事實上，許多人需要居家照顧，家庭健康護理員（Home Health Aide，簡稱HHA）不畏艱難與危險，在對抗疫情上同樣發揮了重大作用。

一般人對HHA了解不多。這是一種醫護助理類職業，協助專業護士（RN），派往病人家庭提供健康護理，是由聯邦政府出資、受州衛生廳業務管理的持照公共衛生健康服務人員，HHA也是屬於家庭健康護理鏈中的一個環節。

HHA由專業的家庭健康護理公司派遣及管理，其職責範圍包括：個人護理（Personal Care Tasks）、營養餐飲（Nutrition）、運動練習（Activity）、治療與特別需要（Treatment/Special Needs），以及有助病人的活動（Patient Support）五大類。

根據聯邦規定，納入HHA五大類職責範圍的，還有15個小項，從洗澡穿衣到如廁，協助病人進食、提醒服藥，到協助病人使用醫療用品和裝備，最重要的是測量生命體徵，包括體溫、脈搏率、呼吸率、血壓和疼痛度。

護理公司再把它們分類細化，將15個小項制訂成上班打卡的考勤代碼，大約在41-50個，作為州衛生廳檢查考核HHA的依據。

依據醫療保險公司對病人病情輕重的評估，HHA上班的工作時長，一般分為：永久的長工（Permanent）、替工（Replacement）、單次／輪班工（Single／Shift）。護理時間有住在病人家裡（live in）做24小時護理，有每天提供3小時、4小時，……12小時、12+12小時，以及Hospice care臨終關懷的。

HHA護理時間的長短，會決定其工資薪酬，時間長的，工資多；時間短的，工資少。目前，紐約州確定HHA的時薪為19.09元。但是，護理公司在發工資時，卻不盡相同，都沒有全額發給，每小時工資有15、16.5、18.5元，也有的按19元計發；其中不足19.09元的部分，將以福利（Benefits）的形式，或帶薪病假支付，這種做法值得探討。

HHA在入職前需要符合要求，培訓時間不少於75小時，考試合格，持牌上崗。要求通曉英文、或西班牙文、或中文，高中畢業以上文憑；但是，考試語言統一為英語。入職後還要體檢、接種疫苗、接受年度培訓。

工作技能範圍廣

有志於以HHA為職業者，必須熟練掌握護理技能。其中核心的健康護理技能（Core Healthcare Skills）有：生命體徵（Vital Signs）。這是身體至關重要器官的狀況，例如：心臟、肺，它們都是正常運轉的。

關注生命體徵的即時狀況非常重要，如果病人的Vital Signs改變，則表明病人的身體情況有惡化（Worsening），HHA必須立即報告給輔導員和主管護士。例如：病人有發燒（Fever），呼吸或脈搏速率太快或太慢，血壓升高，疼痛得厲害，跌倒且受傷等，都要即時報告，及時處理。

採集三大類型標本：採集痰液樣本（Collecting a Sputum Specimens）、採集糞便樣本（Collecting a Stool Specimens）、採集日常尿液（Collecting a Routine Urine Specimens（mid-steam）和24小時尿液（Collecting a 24 Hours Urine Specimens ）。

HHA日常的護理技能（General Skills）中，必須熟練地使用以下醫療護理器材：助步車（Walker）、輪椅（Wheelchair）、醫療床（Medical Bed）、氧氣機（Oxygen Machine）、升降機（Lifting），以及血壓劑、溫度計、尿液袋、尿片、便器（Commode）、便盆（Bedpan）等的協助使用。

家庭護理員在上門照顧行動不便病人。（美聯社）
家庭護理員在上門照顧行動不便病人。（美聯社）

HHA的工作之一是轉移（Transfer）。通常是把病人從床上轉移到椅子或輪椅上，或者是從椅子、輪椅上轉回到床上。

工作日必須提醒病人按時按量服藥，並對照檢查醫生開出的處方藥物，及協助治療；有時還要陪護病人去醫院看醫生。

HHA在工作上需要做些輕微家務，從擦地、清潔馬桶與衛生間到洗滌病人穿髒了的衣褲、襪子，到洗衣房幫病人洗滌床單、被褥、棉衣絨褲；幫病人洗菜、加熱飯菜，洗滌餐具，對重病人或中風癱瘓、阿茲海默症、肢體殘疾等臥床病人，還需要餵食，甚至鼻飼、胃飼，以及全時監護病人的安全。

HHA的核心護理技巧、常用護理技能及日常操作，都需要在長期的工作實際中摸索、積累、分析，才能贏得病人的信任和讚揚。

為了保證自身的安全，預防和抵禦各種疾病，HHA還需要配備個人防護裝備（Personal Prevention Epuipment, PPE），包括罩衫（Gown）、口罩（Mask）、護目鏡（Goggle）、手套、面罩（Face Shield )以及手部消毒液（Hand Sanitizer），以保障自身和病患安全。

個人防護裝備（PPE）本應由雇主提供，但是，由於護理行業是供大於求，護理員處於弱勢地位，護理公司只提供了手套、口罩、洗手液等少量防護裝備。置HHA於不利地位，但是誰來為HHA說話呢？

一年四季都有工作

HHA這個行業，有著與眾不同的就業特點：一年四季都有工可做；入職門檻低，並歸屬醫療衛生系統；高中畢業，經職業學校一個月培訓，考個照，就可上班；執照工，聯邦政府支付工資，不存在欠薪問題；時薪較高，每小時19.09元。

對於女性護理員，則就業機會更多。因為，對於女病人，男性HHA不能做，男性工作機會就少了50%；男病人中，大部分也喜歡找女護理員，這樣，又佔據了30-35%的職場份額。總體來說，在全部HHA崗位中，女性工占到80-85%，男性護理員只佔有15-20%的工位。

對於想要進入家庭健康護理員行業，從事HHA的人來說，入職前，還需做好以下心理準備：

首先，要不怕髒和累。工作中，要為病人做好個人護理，擦屎、擦尿、換尿片，是經常要做的。有些肥胖病人或臥床病人，在床浴或移動過程中，活計很重。心臟病、中風偏癱、糖尿病、癌症、阿茲海默症、腿殘疾、腎功能衰竭長期洗腎的，做起來也很重很難，有時甚至要協助造口術的護理。

愛心耐心 尊重病人

其次，必須具備關愛之心。要把所服務的病人當顧客（Client）看待，富有同情心，同情病人的病痛疾苦；對病人要誠實，言談舉止，應真誠坦率；學會委婉，當病人心情不好發脾氣時，你就稍事停頓，不能做的事婉轉地回絕掉；要辦事認真，不可敷衍了事；尊重病人，不帶偏見，寬容待客不計較，以求與病人和諧相處，讓病人平安愉快地度過每一天，並正確處理好與客戶病人、護理公司工作人員三者之間的相互關係，從而實現個人的遠大理想。

最後，要學會忍耐。有些病人尤其是亞裔病人，他們把HHA當作家中保母傭人對待，奴隸主意識很重，不僅讓HHA做輕微家務，還讓他們做很重很難做的活，比如，手洗棉衣絨褲，拆卸擦洗抽油煙機，擦洗汽車，搬移笨重物件，挖地種菜，給病人做按摩……等等。有些病人及其家屬，稍不順心，就沖著HHA歇斯底里，無理謾駡，甚至打人、虐待的都有。這時，護理員還不能還手，若躲閃不及，就只能乖乖地挨著！相較而言，白人和猶太裔病人，比較好做，只要按照護理計畫和衛生流程操作，就行了。

目前在經濟及社會生活中、醫療衛生機構及廣大病人層面，乃至聯邦政府，都對家庭健康護理人員比較友善，外部氛圍較好，也較重視HHA，在新冠疫情逐漸緩和以後，現在是進入HHA行業的最好時機。（作者為執照家庭健康護理員）

血壓 疫情 聯邦政府

上一則

疫情「加持」 在位最久007龐德不再是羅傑摩爾

下一則

張鈞甯深V禮服秀事業線 造型突破尺度和章子怡比美

延伸閱讀

護理師4個月離職800人 照顧確診她3周不敢回家

護理師4個月離職800人 照顧確診她3周不敢回家
發生意外 生活無法自理 怎麼辦？

發生意外 生活無法自理 怎麼辦？
大莊家賭場度假村 酒店客房重啟迎夏

大莊家賭場度假村 酒店客房重啟迎夏
感恩護理(Xtreme Care)被評為合格家照機構

感恩護理(Xtreme Care)被評為合格家照機構

熱門新聞

無人機拍下野象群睡覺休息畫面。（取材自微博）

你看過大象睡覺嗎？雲南野象群暫停遷移 三五成群躺平

2021-06-07 23:18
熊田曜子被丈夫反控出軌。（取材自Instagram）

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

2021-06-10 04:10
每日1顆蛋，提升免疫力。圖／ingimage

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

2021-06-09 07:47
美國一名男子日前下水捕龍蝦時，意外被一頭座頭鯨吞進嘴裡，大概30至40秒後才被吐出來，實在時驚險一瞬間。圖為座頭鯨示意圖。(美聯社)

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

2021-06-12 02:05
馬里蘭州因為捕魚產業聞名，尤其螃蟹捕撈遠近馳名，「榮登」最臭州榜首。圖為馬州一家海產公司的員工把螃蟹和玉米送上裝卸站。(美聯社)

螃蟹害的？馬里蘭州全美最臭 加州「口臭」排第2

2021-06-09 21:53
英國女王伊麗莎白二世11日參加G7峰會招待會，與各國領導人合影，疫情之下，保持距離。(路透)

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

2021-06-12 04:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲