家庭健康護理員 「疫」外搶手

行動不便病人出門，需要家庭護理員協助。（美聯社）

在新冠疫情 下，醫護人員在第一線上直接與病毒對抗，受到社會普遍的重視與尊敬；事實上，許多人需要居家照顧，家庭健康護理員（Home Health Aide，簡稱HHA）不畏艱難與危險，在對抗疫情上同樣發揮了重大作用。

一般人對HHA了解不多。這是一種醫護助理類職業，協助專業護士（RN），派往病人家庭提供健康護理，是由聯邦政府 出資、受州衛生廳業務管理的持照公共衛生健康服務人員，HHA也是屬於家庭健康護理鏈中的一個環節。

HHA由專業的家庭健康護理公司派遣及管理，其職責範圍包括：個人護理（Personal Care Tasks）、營養餐飲（Nutrition）、運動練習（Activity）、治療與特別需要（Treatment/Special Needs），以及有助病人的活動（Patient Support）五大類。

根據聯邦規定，納入HHA五大類職責範圍的，還有15個小項，從洗澡穿衣到如廁，協助病人進食、提醒服藥，到協助病人使用醫療用品和裝備，最重要的是測量生命體徵，包括體溫、脈搏率、呼吸率、血壓 和疼痛度。

護理公司再把它們分類細化，將15個小項制訂成上班打卡的考勤代碼，大約在41-50個，作為州衛生廳檢查考核HHA的依據。

依據醫療保險公司對病人病情輕重的評估，HHA上班的工作時長，一般分為：永久的長工（Permanent）、替工（Replacement）、單次／輪班工（Single／Shift）。護理時間有住在病人家裡（live in）做24小時護理，有每天提供3小時、4小時，……12小時、12+12小時，以及Hospice care臨終關懷的。

HHA護理時間的長短，會決定其工資薪酬，時間長的，工資多；時間短的，工資少。目前，紐約州確定HHA的時薪為19.09元。但是，護理公司在發工資時，卻不盡相同，都沒有全額發給，每小時工資有15、16.5、18.5元，也有的按19元計發；其中不足19.09元的部分，將以福利（Benefits）的形式，或帶薪病假支付，這種做法值得探討。

HHA在入職前需要符合要求，培訓時間不少於75小時，考試合格，持牌上崗。要求通曉英文、或西班牙文、或中文，高中畢業以上文憑；但是，考試語言統一為英語。入職後還要體檢、接種疫苗、接受年度培訓。

工作技能範圍廣

有志於以HHA為職業者，必須熟練掌握護理技能。其中核心的健康護理技能（Core Healthcare Skills）有：生命體徵（Vital Signs）。這是身體至關重要器官的狀況，例如：心臟、肺，它們都是正常運轉的。

關注生命體徵的即時狀況非常重要，如果病人的Vital Signs改變，則表明病人的身體情況有惡化（Worsening），HHA必須立即報告給輔導員和主管護士。例如：病人有發燒（Fever），呼吸或脈搏速率太快或太慢，血壓升高，疼痛得厲害，跌倒且受傷等，都要即時報告，及時處理。

採集三大類型標本：採集痰液樣本（Collecting a Sputum Specimens）、採集糞便樣本（Collecting a Stool Specimens）、採集日常尿液（Collecting a Routine Urine Specimens（mid-steam）和24小時尿液（Collecting a 24 Hours Urine Specimens ）。

HHA日常的護理技能（General Skills）中，必須熟練地使用以下醫療護理器材：助步車（Walker）、輪椅（Wheelchair）、醫療床（Medical Bed）、氧氣機（Oxygen Machine）、升降機（Lifting），以及血壓劑、溫度計、尿液袋、尿片、便器（Commode）、便盆（Bedpan）等的協助使用。

家庭護理員在上門照顧行動不便病人。（美聯社）

HHA的工作之一是轉移（Transfer）。通常是把病人從床上轉移到椅子或輪椅上，或者是從椅子、輪椅上轉回到床上。

工作日必須提醒病人按時按量服藥，並對照檢查醫生開出的處方藥物，及協助治療；有時還要陪護病人去醫院看醫生。

HHA在工作上需要做些輕微家務，從擦地、清潔馬桶與衛生間到洗滌病人穿髒了的衣褲、襪子，到洗衣房幫病人洗滌床單、被褥、棉衣絨褲；幫病人洗菜、加熱飯菜，洗滌餐具，對重病人或中風癱瘓、阿茲海默症、肢體殘疾等臥床病人，還需要餵食，甚至鼻飼、胃飼，以及全時監護病人的安全。

HHA的核心護理技巧、常用護理技能及日常操作，都需要在長期的工作實際中摸索、積累、分析，才能贏得病人的信任和讚揚。

為了保證自身的安全，預防和抵禦各種疾病，HHA還需要配備個人防護裝備（Personal Prevention Epuipment, PPE），包括罩衫（Gown）、口罩（Mask）、護目鏡（Goggle）、手套、面罩（Face Shield )以及手部消毒液（Hand Sanitizer），以保障自身和病患安全。

個人防護裝備（PPE）本應由雇主提供，但是，由於護理行業是供大於求，護理員處於弱勢地位，護理公司只提供了手套、口罩、洗手液等少量防護裝備。置HHA於不利地位，但是誰來為HHA說話呢？

一年四季都有工作

HHA這個行業，有著與眾不同的就業特點：一年四季都有工可做；入職門檻低，並歸屬醫療衛生系統；高中畢業，經職業學校一個月培訓，考個照，就可上班；執照工，聯邦政府支付工資，不存在欠薪問題；時薪較高，每小時19.09元。

對於女性護理員，則就業機會更多。因為，對於女病人，男性HHA不能做，男性工作機會就少了50%；男病人中，大部分也喜歡找女護理員，這樣，又佔據了30-35%的職場份額。總體來說，在全部HHA崗位中，女性工占到80-85%，男性護理員只佔有15-20%的工位。

對於想要進入家庭健康護理員行業，從事HHA的人來說，入職前，還需做好以下心理準備：

首先，要不怕髒和累。工作中，要為病人做好個人護理，擦屎、擦尿、換尿片，是經常要做的。有些肥胖病人或臥床病人，在床浴或移動過程中，活計很重。心臟病、中風偏癱、糖尿病、癌症、阿茲海默症、腿殘疾、腎功能衰竭長期洗腎的，做起來也很重很難，有時甚至要協助造口術的護理。

愛心耐心 尊重病人

其次，必須具備關愛之心。要把所服務的病人當顧客（Client）看待，富有同情心，同情病人的病痛疾苦；對病人要誠實，言談舉止，應真誠坦率；學會委婉，當病人心情不好發脾氣時，你就稍事停頓，不能做的事婉轉地回絕掉；要辦事認真，不可敷衍了事；尊重病人，不帶偏見，寬容待客不計較，以求與病人和諧相處，讓病人平安愉快地度過每一天，並正確處理好與客戶病人、護理公司工作人員三者之間的相互關係，從而實現個人的遠大理想。

最後，要學會忍耐。有些病人尤其是亞裔病人，他們把HHA當作家中保母傭人對待，奴隸主意識很重，不僅讓HHA做輕微家務，還讓他們做很重很難做的活，比如，手洗棉衣絨褲，拆卸擦洗抽油煙機，擦洗汽車，搬移笨重物件，挖地種菜，給病人做按摩……等等。有些病人及其家屬，稍不順心，就沖著HHA歇斯底里，無理謾駡，甚至打人、虐待的都有。這時，護理員還不能還手，若躲閃不及，就只能乖乖地挨著！相較而言，白人和猶太裔病人，比較好做，只要按照護理計畫和衛生流程操作，就行了。

目前在經濟及社會生活中、醫療衛生機構及廣大病人層面，乃至聯邦政府，都對家庭健康護理人員比較友善，外部氛圍較好，也較重視HHA，在新冠疫情逐漸緩和以後，現在是進入HHA行業的最好時機。（作者為執照家庭健康護理員）