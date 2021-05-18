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蓋洛普：美逾7成白領仍遠距上班 某些領域超過8成

記者顏伶如╱綜合報導
民調指出，全美逾七成白領勞工目前仍在家遠距上班，某些領域則有超過八成員工仍然遠距上班。圖為佛州一名地產經紀人在家工作。(Getty Images)
民調指出，全美逾七成白領勞工目前仍在家遠距上班，某些領域則有超過八成員工仍然遠距上班。圖為佛州一名地產經紀人在家工作。(Getty Images)

蓋洛普(Gallup)17日公布最新民調指出，全美逾七成白領勞工目前仍在家遠距上班，某些領域則有超過八成員工仍然遠距上班。

蓋洛普公布的最新一份新冠疫情追蹤民調數據顯示，72%白領勞工現在依舊遠距上班。至於白領工作(white-collar work)的定義，則為傳統類型坐辦公室或透過電腦上班的職務。

調查顯示，某些特定行業當中，超過八成白領勞工目前仍遠距上班。以電腦或數學為主的工作，以及生命科學(life science)、物理科學(physical science)、社會科學(social science)領域的工作，約有86%員工現在仍然遠距上班。

藝術、設計、娛樂及媒體相關領域，現在也有81%員工在家上班

蓋洛普調查發現，全職勞工當中有35%表示希望防疫規定鬆綁之後，還能持續遠距上班。其中有9%受訪者說，希望繼續遠距上班的理由是對於新冠病毒還是不敢掉以輕心，另外26%受訪者則說，原因是純粹比較喜歡在家上班。

蓋洛普指出，相較之下，美國藍領勞工(blue-collar workers)當中，目前則只不到兩成仍然遠距上班，希望未來持續保持遠距上班的白領勞工比例也超過藍領勞工。

這份民調進行時間為2020年10月至2021年4月，抽樣選出全美7274名18歲以上成年人，數據正負誤差在2%以下。

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