疫情期間創業 兒童攝影工作室衝商機

小朋友坐在鏡頭前。

突如其來的一場疫情 風暴，讓有些產業意外翻紅，像是線上教育平台或是房地產交易；不過大部分產業還是措手不及受到了重創，運輸、旅遊和餐飲行業都紛紛受挫。我從事的行業也陷入停滯狀態。

短暫的休整和調試後，我和幾位合夥人萌生了在疫情期間創業的想法。在動蕩的市場中如何生存本就是一個問題，何況是盈利。不過，這也是無奈之舉；如果不嘗試改變，每個人的精神和經濟狀態都會持續低落。

搬運家具。

選擇合適「賽道」

在眾多行業中，選擇一條合適的「賽道」至關重要。要確保就算疫情還在持續，我們也可以生存下來。幾個合夥人集思廣益，有的希望開設一款線上辦公軟件。受到疫情的影響，越來越多公司會傾向線上辦公，通過視頻會議和任務管理系統，基本能達到在辦公室工作的效果，而且成本低，也相對靈活。另外一位合夥人的家人出現過嚴重的心理疾病，如果沒有專業的心理醫生陪伴，可能後果不堪設想，所以他提出開發心理諮詢服務以及一對一陪護項目。在疫情期間，很多人出現了恐懼和焦慮的情緒，加上長期封閉在家，相當多一部分人需要心理撫慰和指導，而線上諮詢服務會逐漸興起。

工作室佈置。（圖皆為作者提供）

然而，我們幾個人的弊端馬上顯現出來了。沒有專業背景和足夠的啟動資金，也沒有經驗和足夠的熱情，純粹是覺得這些熱門項目似乎會有商機。

一籌莫展的時候，大家滑動自己的手機，翻看到了自己孩子的照片。我們為何不做一些孩子相關的項目呢？我們幾個合夥人本就是媽媽，對孩子足夠了解，而且無條件願意為孩子做成長和快樂相關的的事情。

創業不就是要做充滿熱情的事情嗎？有了強烈的信念，才能抵抗突如其來的困境和資金短缺時的窘迫。其中一位攝影 師媽媽提出做一家兒童攝影工作室，大家一拍即合。

籌備一波三折

雖有滿滿信心，但市場調研也不可或缺，直接關係到我們之後的方向和規劃。選定的工作室位置位於黃金商業區和中高檔居民區。周邊的其它攝影工作室價位偏高，而且拍攝主題比較單一；而沒有工作室的獨立攝影師無法提供舒適的換衣和妝化環境，只能以外景拍攝為主。

小朋友在鏡頭前盡情舞動。

我們結合調研的數據和自己作為媽媽的需求，把工作室定位在中等價位並且給用戶提供舒適的妝化空間和休息區域，各種室內主題背景和上百套服裝。考慮到父母忙於工作和家庭瑣事，我們提出的攝影套餐幫父母們節約了準備時間；後續的挑選照片和製作相冊都能輕鬆搞定。

原本計劃一個月的籌備和裝修時間被各種瑣事拉長，像是政府的文件審批，裝修選材和攝影設備採購都把我們精力耗盡，好在幾位合夥人都有過創業或多年工作經歷，最終問題都順利解決。籌備期間還遇到過一個小插曲，我們對一位獨立攝影師朋友發出邀約，希望他可以一起成長和專業發展；不料他卻心生不滿，對工作室大肆造謠。其中一位合夥人媽媽開玩笑地說：「我們還沒開張呢，怎麼就給他人造成了壓力呢？看來沒有選錯賽道。」另外一位合夥人補充：「將軍趕路，莫追小兔。創業路上千萬不要被其他人干擾。而且我們的初衷是幫助家長捕捉孩子們幸福和快樂的鏡頭，做好自己的工作，不需要理會他人的惡意攻擊。」

新生兒照片。

看著攝影器材和場景布置越來越齊全，換衣間的服裝和道具一件件被整齊掛好，還有線上諮詢和服務軟件也一步步完善。我們工作人員一遍遍彩排服務流程和拍攝細節，對待工作室就像是對待自己孩子一樣用心。想著孩子們可以在這個溫暖小空間，保持最好的狀態完成拍攝；父母也能坐在沙發上舒舒服服喝杯咖啡，看著書等待孩子。

市場慢慢復甦

在拍攝樣片期間，小模特和我自己的孩子都對工作室充滿了好奇。在兒童書吧和玩具箱裡尋找著自己心儀的物品，在外太空佈景下擺出各種酷炫的姿勢，在玫瑰花園場景下盡情旋轉和舞蹈。我們安排的動作讓「領笑員」都不需要太費力，孩子們就能發揮自己的想像，在鏡頭下擺出各種造型。出片的效果和家長的反饋讓我們更加確定可以出發了！

試營業還是如期而至，疫情期間，為了保障顧客安全，我們所有工作人員都完成了疫苗注射，並且承諾客戶可以延長和修改拍攝時間。沒有過多的宣傳，工作室的幾個主題預購，在短時間內收穫了近50個訂單。作為父母，我們知道所有家長都願意為孩子們捕捉逐夢的瞬間。

我們的五歲小客人貝特迷上了睡衣小超人，幻想自己也能在城市街道和宇宙中穿梭自如，拯救世界。三歲的印度 裔小女孩和爸爸媽媽穿著印度傳統服飾，拍攝溫馨的全家福；身在印度因疫情不能團聚的爺爺奶奶看到全家福後潸然淚下。還有12歲的芭蕾舞小演員米婭，自信和靈動的舞蹈動作讓大人們都感嘆希望能回到純真的學生時代。

工作室拍攝的照片。

小藍象攝影工作室陸續收到了其它專業攝影機構和活動策劃公司的橄欖枝，接洽做一些合作和拓展；然而我們還是希望第一步走得踏實，把細節和服務繼續優化。期待隨著疫情減輕，市場慢慢復甦後，家長們能真正帶著孩子走出來，快樂地玩耍，用鏡頭捕捉這久違的笑容。