現金、精品大放送…企業為留住疫期累壞員工花招百出

瑞士信貸將對新進員工發放2萬美元獎金，以慰勞員工在疫情期間辛勞工作，避免新人出走。（路透）

過去一年全球最頂尖專業服務公司和銀行大發利市，旗下員工卻叫苦連天，為化解人才出走危機，這些公司正使出渾身解數，甚至不惜提供精品、高額獎金或送員工去購物，以安撫新進人員的不滿情緒。

倫敦金融時報報導，包括達維律師事務所、盛信律師事務所在內，一些美國 頂級法律機構近幾周公布，將提供1.2萬美元到6.4萬美元不等的一次性獎金，以感謝員工在疫情 期間的辛勤工作。

自3月初以來，一連串的美國法律機構跟進達維的做法，例如高贏國際律師事務所宣布，在英國 、美國、香港和盧森堡部門的資淺律師，只要工作時數達至少1850個小時，就有資格在7月和10月拿到獎金。

在英國，有律師聲稱公司秘密提供「金手銬」留任獎金，以防他們跳槽到競爭對手公司。

一名在中等規模律師事務所任職的員工向金融時報表示，他們已獲得一次性的5000英鎊獎金，如果在一年內不離職的話，就能保有這筆錢，反之則須退還。

但現金可不是唯一的留人措施。Jefferies金融集團向年輕員工提供津貼，補貼包括派樂騰飛輪車、Mirror健身產品、蘋果裝置等高級商品。達維的僱員則可選擇精品當禮物（例如葡萄酒禮盒），或一次瘋狂購物福利。

全球各大公司開始砸錢慰勞員工，原因是年輕律師等專業工作者，不滿在疫情期間長時間工作，進而掀起一波離職潮。