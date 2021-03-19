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每周工作近百小時快崩潰 高盛新進分析師求降至80小時

編譯洪啟原／綜合報導
最新報告顯示，有十幾名高盛新進分析師，每周工作長達100小時，他們直呼身心俱疲，愈來愈想逃離這家銀行。路透
最新報告顯示，有十幾名高盛新進分析師，每周工作長達100小時，他們直呼身心俱疲，愈來愈想逃離這家銀行。路透

根據一份在網路瘋傳的報告，有十幾名工作資淺的高盛（Goldman Sachs）分析師每周工作長達100小時，連續數周都是如此，他們直呼身心俱疲，愈來愈想逃離這家投資銀行。

這項報告是入行一年的13名高盛分析師，自我檢核時的內心寫照，他們已把評估結果交給管理層。BBC報導，這13位分析師的每周平均工時為95小時，而且每日只睡五小時，他們警告，若不改善工作條件，也許會考慮離職。

知情的高盛主管透露，這股怨言不可小覷，表示高盛正著手制訂新措施，包括放棄部份業務，以便將工作量維持在容易管理的水準。

他們甚至提供解決方案給高盛，例如竭盡所能善用每周80小時的工時，和避免在客戶會議的前一刻調整文稿內容，明顯諷刺高盛的辦公室文化：「請盡快搞定，謝謝」。

他們在報告中說：「公司不應期待新進員工利用周五晚間9時後或整個周六來加班，但事先徵詢我們同意加班的情況例外，這是我們唯一獲得保障的私人時間」。

對於可以忍受長時間加班的人來說，華爾街向來是備受他們青睞的行業。但這些分析師在報告中說，忙到沒時間吃飯、甚至沒空洗澡，與華爾街資深主管展現的形象截然不同，他們為了延攬和留住人才，展現出好相處、和藹可親的形象。

高盛 分析師 華爾街

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