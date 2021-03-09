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性別薪資差距 民調1/5男性認為是「假新聞」

中央社／倫敦8日電
職場上性別薪資不平等問題仍待解決，但也有人認為是假議題。示意圖。（pexels）
職場上性別薪資不平等問題仍待解決，但也有人認為是假議題。示意圖。（pexels）

研究人員今天表示，正當各國從新型冠狀病毒疫情復甦之際，消除性別薪資差距的進展緩慢甚或停滯。全球民意調查顯示，有1/5男性認為，媒體報導性別薪資差距問題是「假新聞」。

儘管針對28個國家的調查顯示，近8成受訪者認為解決男女薪資差異很重要，但幾乎有一半的人認為，在當前衛生危機期間，這不該成為頭等大事。

英國市調組織易普索莫里（Ipsos MORI）和倫敦國王學院（King's College London）女性領導力全球研究所（GIWL）在國際婦女節這天發布的民調顯示，超過1/10的男性認為，解決薪酬差距並不重要。

有近1/4男性認為，這項問題是「政治正確走過頭了」。

民調結果出爐的同時，有愈來愈多證據表明2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行不成比例地對女性構成影響。

身為女性的澳洲前總理、GIWL主席吉拉德（Julia Gillard）說：「如果我們有機會確保女性不會因為這場危機而進一步失去優勢，我們必須將這個（薪資差距）問題列為首要議題。」

根據聯合國婦女組織（UN Women），從全世界來看，女性薪水比男性低約16%。

這項針對歐洲、美洲、亞洲和中東地區2萬520人進行的民調顯示，有42%的受訪者認為縮小薪資差距很重要，但不應成為當前的優先要務，反之則有36%的受訪者將此視為當務之急。

智利、南非和法國的支持者最多，俄羅斯、荷蘭和美國最少。

歐洲聯盟（EU）5日表示，「大量證據」顯示，得來不易的性別平等進展已經倒退。

在GIWL的調查中，有一半的人認為，隨著國家經濟復甦，情況會恢復到疫情大流行前的狀態。

但在德國、西班牙和土耳其，有19%的受訪者認為危機將使女性受挫，而在沙烏地阿拉伯則有38%的人認為女性的地位將有所改善。

民調 疫情 美國

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