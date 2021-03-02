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研究：疫情中 女性育兒負擔較重、工作較易流失

中央社／倫敦2日電
湯森路透基金會研究指出，新冠疫情讓女性更容易失去工作。圖為示意圖。（本報資料照片／記者邱德祥攝影）
湯森路透基金會研究指出，新冠疫情讓女性更容易失去工作。圖為示意圖。（本報資料照片／記者邱德祥攝影）

今天公布的一項研究顯示，在許多全球最富裕的國家，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）徹底改變了女性的職場收入，原因是育兒負擔增加，以及女性占多數的領域流失了工作機會。

湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）報導，資誠公司（PricewaterhouseCoopers）的年度「女性工作指數」（Women in Work Index）最新報告，調查了經濟合作暨發展組織（OECD）內的33個成員國。

內容提到，在去年失業率攀升的24個富國之中，有17國的女性比男性更可能失業。

報告指出，比起男性較可能占多數的金融業，行銷和溝通等女性居多數領域的工作機會更可能流失，這種經濟衰退造成一種不利於女性的兩性差異（shecession）。

此外，女性每周平均比男性多花7.7小時在無薪酬的育兒工作上，相當於上第2個幾乎全職的班，而且有可能迫使一些女性完全放棄有薪工作。

資誠公司高階經濟學者史提洛（Larice Stielow）說：「雖然經濟復甦後，工作機會會回來，但不一定是同樣的工作。」

「如果我們不採取政策去直接處理不平等的育兒負擔、讓更多女性進入有經濟前景的職場，女性就只能取得工時較短、較不需技術、薪資較低的工作。」

報告預估，在職場實現兩性平等的進展，要到2022 年才會開始恢復。屆時，如果富國想在2030年之前追上先前錯失的進度，進展步伐也必須加快兩倍。

報告呼籲，政府和企業應改善女性進入成長中領域的管道，例如人工智慧和再生能源。

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