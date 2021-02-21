職場春秋／疫情改變世界…這12種職業最搶手

新冠疫情 改變了全世界，也衝擊職場生態，就業網站預估2021年成長最快的12種職業是：

1. 風力渦輪機技術員，招聘預期增長61％，年薪約5萬2900元。

根據美國 風能協會數據，美國至少42個州有超過5萬4500台風力渦輪機。要成為一名風力渦輪機技術員所需的技能，與安裝太陽能電池板類似，許多公司都提供在職培訓，也有一些在線課程提供技術培訓。

2. 護理師，招聘預期增長52％，年薪約10萬9820元。

這種「英雄職業」在新冠疫情下需求更殷，從業者包括護士麻醉師和助產士。他們協調患者護理，並可能提供主要甚至專業的醫療保健。護理師需要碩士學位，並獲得州許可證和全國APRN認證。

3. 太陽能光伏安裝技術員，招聘預期增長51％，年薪約4萬4890元。

從業者不需要大學學位，大多數公司都會提供培訓，一些技術學校和社區學院也提供在線太陽能培訓課程。

4. 職業治療助理，招聘預期增長35％，年薪約6萬1500元。

這是另一個醫療行業，需求急劇增加。工作地點從兒科醫院到療養院，幫助患者治療或復健。從業者需要擁有該領域的碩士學位，完成獲得認可的課程。

5. 統計和數據專員，招聘預期增長35％，平均年薪約9萬1160元。

數據的廣泛運用使這個職業出現爆炸式增長。無論是醫療保健、政府、證券交易所、財富500強公司，或谷歌、微軟、特斯拉等企業，數據處理人才廣受追捧。大多數從業者擁有碩士學位，但有些職位只需大學畢業即可。

6. 家庭健康和護理助手，招聘預期增長34％，起薪2萬5280元。

家庭健康助手可能在公園幫助老人散步，或前往住家、團體和其他場所，為患者提供日常護理。

從業者門檻不高，只要一些在線課程，就可以開始工作，但如果在一家經認證的家庭健康或臨終關懷機構工作，則可能需要培訓並通過考試。

7. 物理治療師助理，招聘預期增長33%，年薪約5萬8790元。

從業者將在物理治療診所或醫院工作，從業者通常需要讀過經認可的物理治療課程和執照或證書的副學士學位。

8. 醫療保健服務經理，招聘預期將增長32%，年薪約10萬980元。

從業者負責計畫、指導和協調醫療保健提供者的業務活動。從業者至少需要學士學位，有些雇主優先考慮碩士學位。

9. 醫師助理，招聘預期增長31％，年薪約11萬2200元。

醫師助理有專門課程。多數人都是學士後進修，需要通過認證。

10. 信息安全分析師，招聘預期增加31％，年薪約10萬元。

從業者協助雇主防範網絡攻擊，並保護關鍵數據。大部分從業者擁有電腦學位，也有些公司更喜歡擁有MBA的申請人。

11. 石油 和天然氣油井操作工人，招聘預期增長31%，年薪約5萬元。

這項工作不需學位，但要身體強壯，並需要搬到美國有油田作業的地區。

12. 語言病理學家，招聘預期增長25%，年薪約7萬9120元。

從業者需碩士學位並通過認證。