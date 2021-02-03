美國航空1.3萬員工飯碗不保 因聯邦救助下月到期

美國航空公司1.3萬名員工接到可能遭資遣的通知函，因聯邦政府的救助計畫下月到期。（路透）

美國 航空（American Airline）周三發函給13000名員工，通知他們可能被資遣，因第二輪聯邦薪資濟助方案下月到期，而旅遊需求依舊低迷不振。很多人已經是6個月內第2次接到此一通知，除非旅遊需求很快強勁反彈，或國會在4月前提供第三輪援助，他們才能保住工作。

美國航空執行長帕克（Doug Parker）寫信給員工說：「疫苗分發速度不如我們以為的快，國際旅遊實施新限制，要求旅客提出病毒檢測陰性證明，已抑制需求 。」

美國航空的競爭同業聯合航空（United Airlines）上周五也對14000萬名員工發出類似警告。

國會最近一次是在去年末通過對美國航空業者提供150億美元 的援助，要求他們召回秋季資遺的員工，維持付薪直至3月底。這是對航空產業的第二輪新冠紓困；首輪是國會去年3月通過的250億美元援助案，要求航空公司秋季之前不裁員 。

目前，航空公司工會正尋求聯邦政府再加碼提供150億美元，讓工會成員保住工作直至9月30日。

美國各家航空公司不久前剛公布年度虧損達創紀錄的340億美元，多位執行長上月都說，不預期航空旅遊能在不久的未來出現強勁反彈。

美國法律通常要求雇主，對可能或臨時性的裁員提早60天告知員工，但收到通知不必然表示一定會失業。