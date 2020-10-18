疫情下 參加紐約人口普查

人口普查員上門訪查，使人口統計更為精確。（美聯社）

世界周刊前幾期刊登一篇「當了一天人口普查員」，本人深有同感，不同的是我這份工作從8月底開始到現在，仍未結束，回顧過去幾周的普查工作，在我人生履歷上確是最具挑戰性的，我在退休多年後，又重披戰袍站上第一線，為社區服務，冒著疫情 的危險，面對不同的人群，完成困難的工作，深感自豪。

疫情受控 8月開始培訓

我是在2019年申請這份工作，並被獲錄用，但之後一直沒有消息。今年3月美國疫情傳播，紐約州疫情嚴重，我以為普查工作會延期，幾乎把它忘記，直到8月初有一天，突然接到人口普查局的電話，叫我立即去接受培訓。當時紐約的疫情已受控制，開始經濟重開，人口普查也順勢展開。

第一天培訓在訓練中心實體上課，採小班制，五位學員戴口罩、座位保持6呎距離，講員在台上講解工作的手冊、職責和安全，上完課後立即填表登記，並在主管主持下宣誓就職。隨後每人發一部手機 ，這部手機功能強大，軟件包括普查工作的後續培訓、分派工作任務、普查工作的實際作業、作息時間規定、工資紀錄、線上會議、地圖定位等等，可以說一機在手，萬事搞定；但也感到責任重大，將面臨艱難的挑戰。

當天結訓回家，遵照規定在電腦上做五小時的線上培訓，包括任務前準備、普查工作的具體指導、模擬訪談對話、疫情安全問題等，都有詳細規定，每一段落完成後，還有一個小測試，通過後才能進入下一階段，全部完成後還有一個總測試。靠著過去的工作經驗，總算按時完成，接下來是電話會議，由組群的小主管主持，將我們即將開始的任務作一總結，三小時會議結束後，第二天就分派到各社區去作訪查工作。

首出任務 既興奮又緊張

第一天出任務，心情既興奮又緊張，在退休多年後又重回職場工作，面對的是完全不同的工作環境，又正值疫情期間，加上一個人在外單獨作業，沒有夥伴，僅靠一台手機去工作，這種戶外工作還是生平頭一遭。好在分配的工作都在自己社區附近，起碼對周圍的環境還熟悉，不致慌亂。當天安排的工作的時段是早上10時到下午3時，五個小時在居民區按名單地址去查訪。時值正午，在驕陽下穿家走戶，走累了也無處休息，在路上找位址也花了不少時間，但在這種困難的工作環境下，我還是完成了四戶問卷，包括兩戶西語裔及兩戶華裔家庭，對於手機的運作也能及時掌握。

所有當天普查的人口統計資料都自動存檔在手機內，為了確保普查工作的質量標準，如果普查員未照正常程式操作，手機的軟件系統會自動發出警告，讓你隨時提高警惕，下次不再犯錯誤；如果持續犯錯誤，就會受到上級停止工作的處分。

語言優勢 查訪華人家庭

經過頭一天的戶外作業，已稍為掌握了工作要領，第二天開始，我把工作的時段改為下午3到6時，徒步也改為騎單車，節省路上行走時間和體力消耗。在每日出發前，先將所有待查案件審查一遍，將曾被其他調查員訪查過，但被戶主拒絕回應的案子排除，再按遠近順序重新安排當日的名單，遂一訪查，結果效率提高很多，三小時內也完成了四個問卷。另外由於我具備雙語技能，所以盡量在上級分配的調查名單中，找出有語言障礙的華人家庭，由我上門查訪，不論是普通話或廣東話我都能溝通，這樣幫助社區增加許多華人的統計數字，對華人的福利資源配置多少有些幫助。

無人應門 白白浪費時間

普查工作也不是件件順利，最頭痛的就是走訪好幾戶家庭，都無人應門，時間白白浪費掉，更糟的情況是被訪戶的不合作態度，表示沒有興趣，或沒有時間。碰到這種狀況，按照標準作業程序，要耐心地向戶主説明普查的重要性，希望他能合作，答覆問卷；還有一些被訪戶，很勉強回答問題，在這種情況下，我們也要尊重對方的意願，不能強迫別人回答；還有人持懷疑態度，以為你是假冒普查員行騙，套取他們的私人資訊。有一戶人家接受普查後不放心，要將我工作證拍照，我不但讓她拍，並叫她電話給我單位，爭取對方的信任，完成問卷。

還有的戶長因為疫情關係，不肯開門，站在陽台上或窗幾邊和我對話，給工作增加了許多困難。另外一種經常發生的情況就是語言障礙，紐約是移民城市，許多移民家庭不通英文，這就需要藉助翻釋來幫助問卷，多半是他們在家的子女，這些受美式教育的青少年都很樂易幫忙答卷，這也看出美國教育成功之處。

通過了這次的人口普查工作，深入美國社區基層，瞭解到社區的人口結構，形態各異的社區文化，我探訪的都是移民社區，西語裔、華裔、東南亞及南亞裔居多，許多住戶是三層的連棟屋，住戶人口擁擠，很多單位是分租的，這些租客也都在被普查名單之中，他們對紐約的經濟發展都有貢獻，新的人口統計數字將會幫助政府將資源作出合理分配調整。

我所屬的社區普查工作雖已告一段落，但紐約市 少數社區仍在調查中，目前我雖無分配工作，但未解除職位，屬於待命之中，上星期接到通知，要求我們去布魯克林支援當地社區的普查，前兩天又接到緊急通知，徵求志願者去阿拉巴馬州支援作業，加發額外的獎金500元，看來這真是一個任重道遠的任務。經過這幾周工作，深感到人口普查的重要性，有幸參加這次普查工作，特別是在疫情中，能完成任務，感到萬分榮幸和自豪。