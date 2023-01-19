美味佳餚╱團圓重頭戲 年夜飯有講究

馬來西亞、新加坡華人的賀歲年菜「七彩魚生」。(讀者提供)

「年夜飯」是春節的重心，隆重的一桌菜不只美味佳餚，也象徵團圓的傳統；雖跨國旅遊限制較從前寬鬆，許多在美華人 仍抱有疑慮，未返鄉慶新年，所幸紐約市 華人酒樓、餐館年年推出各種盆菜、套餐，包羅萬象、富含寓意，在海外依舊能坐享年味。

新馬特色 撈到風生水起

廣東話俗稱「撈起」(LoHei)、又名「七彩魚生」，是馬來西亞、新加坡 華人過農曆新年的特色賀年食品；菜餚經幾次改良，現在大多人使用生魚片為主料，其他配料包括生菜絲、紅白蘿蔔絲、薑絲、黃瓜絲、木瓜絲、芋頭絲、芝麻、花生碎等，醬料以五香粉、胡椒粉、魚生醬、金桔等調製而成，吃起來酸酸甜甜。

各食材顏色豐富，視覺上七彩繽紛，象徵「鴻運當頭」、「越撈越旺」；食材也有各自代表的含義，例如生魚片是年年有餘、木瓜絲代表屬意青春永駐、金桔是甜甜蜜蜜、花生碎表示金銀滿屋、遍地黃金、五香粉象徵五福臨門。

從準備食料到如何吃都有講究，通常買回家時，各種材料都是分開裝在小盒子裡，把材料逐一放到大碟子上時，每加一樣材料，嘴裡都要說一句吉祥話；所有人拿著筷子圍繞在桌旁，大喊吉祥話「發啊」、「萬事如意」、「事事順利」等，同時用筷子把所有材料都往上撈在一起，食材攪拌均勻後就可食用。

「鳳凰報喜」烤雞。(讀者提供)

以皇后區的「沙爹馬來餐館」為例，推出的魚生盤可分九至12人的大盤、六至八人的中盤、二至四人的小盤，滿足不同人數的需求；除魚生外，也推出偏粵式的年夜菜，命名喜慶，如由豬手、冬菇和生菜燜煮而成的「橫財就手」、髮菜、冬菇和海參組成「心想事成」、以及「鳳凰報喜」烤雞，都是必不可少的年菜佳餚。

粵式盆菜 外帶食材豐盛

不想跑酒樓，許多商家也推出能外帶的年夜飯，只要提前預約，通常隔天就能進店自取，非常人性化；華人酒樓，每年都會推出廣東、香港的節慶大菜，屬於雜燴菜式的「盆菜」，用料豐盛，有燕鮑魚翅、雞鴨魚肉、鮮臘葷素的搭配，一應俱全。

髮菜、冬菇和海參組成「心想事成」。(讀者提供)

常規的八至12人食用的大盆，有超過20種食材，四至六人食用的小盆選項也有十幾種，食材樣樣精品，無論大小都少不了花膠、海參、干貝、大蝦、玉鮑片、海蠣、客家燜豬肉、花菇、肉丸、牛肉丸、鴨掌、蓮藕、檳榔芋頭、蘿蔔、髮菜、枝竹、豬皮等。

豐富的粵式盆菜。(本報檔案照)

每樣食材都有對應吉祥的寓意，如海參代表心想事成、鮑魚代表富貴如意、髮菜表示發財、蘿蔔象徵好彩頭、枝竹代表知足常樂、魚丸表示年年有餘等，搭配一起就是好運豐收；近年來迎合一些喜好海鮮的家庭，也在盆菜上按照特定需求，加煮龍蝦、螃蟹、帝王蟹等，海鮮價格隨著市場波動而異，按重量計算。