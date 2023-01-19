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薄利多銷╱年貨主打實惠 盼帶動買氣

記者牟蘭／紐約即時報導
節日季期間，許多平日售賣衣飾的店家，紛紛改賣紅包、福字等應景商品。(記者牟蘭／攝影)
節日季期間，許多平日售賣衣飾的店家，紛紛改賣紅包、福字等應景商品。(記者牟蘭／攝影)

新春佳節將，華社街頭滿是農曆新年裝飾，商家推出兔年專屬紅包、福字與燈籠等，「年味」十足；華人超市業者表示，今年通膨高漲，供貨商的掛曆與燈籠等贈品今年大縮水，進貨量也相應減少，超市主打價格中等偏下的年貨，為民眾提供實惠年貨，以增加銷量。

通膨高漲 能省則省

中美超市經理吳建錫表示，因受通貨膨脹的影響，去年傳統佳節期間，進口商品的銷量不佳，以中秋節為例，月餅的銷量為近20年最低，因此影響部分供應商對市場的信心，減少每家超市的年貨商品供量，提供的掛曆與燈籠等贈品也大縮水，顧客可提前準備年貨。

吳建錫表示，華人超市備好年糕、糖果、糖蓮子以及旺旺大禮包等年貨，聖誕節後上架，自家店特別掛上紅燈籠等裝飾，增添節日的氣氛；他指出，今年自家店主打價格中等偏下的年貨，以帶動銷量，「大家都是能省則省」。

在皇后區有多家門市店的昌發超市負責人王智傑表示，今年貨運價格降低，各地的航運趨於正常，從中國的進口食品的價格下調10%左右，疫情中較難進口的台灣糕點也擺上櫃，還準備瓜子點心、巧克力金元寶以及其他年貨禮包，為來自亞洲各地的移民提供美食。

雖然今年物價高漲，但多位華資超市業者指，將在春節推出優惠商品，提醒顧客關注相關信息，添購年貨禮品。

新春飾品 不敢漲價

節日季，法拉盛街頭常湧現年貨攤位，許多平日售賣衣飾的店家，紛紛改賣紅包、福字等新春掛飾。在緬街經營一家雜貨店多年的林女士表示，因從中國進口的貨品，成本低、利潤大，深受華裔小商家的青睞，但近年來受到中美貿易戰與通貨膨脹等影響，利潤受限，商家只能薄利多銷。

林女士說，相較於去年的海運延遲，今年的商品如期到貨，原本經營服裝生意的她，聖誕節前已擺出紅色燈籠、兔年紅包與福字等，吸引更多民眾顧客駐足問價，「問得多，買得少一些」，

在緬街經營一家花店的蔡女士在感恩節期間，已擺出「富貴吉祥」、「福兔」與「福」字的貼紙以及兔子吊墜和紅包等各類新春裝飾；她說，年貨飾品的價格不高，華人購買這些年貨就是圖個喜氣。

蔡女士表示，除了新春飾品外，銀柳、蘭花、發財樹以及金桔樹等小盆栽，也在新春期間，受到華人的青睞，民眾期盼裝飾家中的同時，也為來年祈求好運，「競爭太大，都不敢漲價」。

金價適中 追求保值

已經營20年的如意珠寶負責人梅麗娜表示，今年雖然物價高漲，但黃金價格適中，約在每盎司1800元左右，春節華人家庭的長輩為孫子女購買兔年純金金幣人數增加，「買金更保值」。

梅麗娜表示，今年雖然物價高漲，但黃金價格適中，不少華人為親友購買黃金首飾在節日季...
梅麗娜表示，今年雖然物價高漲，但黃金價格適中，不少華人為親友購買黃金首飾在節日季送禮。(記者牟蘭／攝影)

梅麗娜表示，不同屬相的民眾建議佩戴不同生肖金飾，不少家中有屬兔、屬馬、屬雞、屬龍與屬鼠的民眾，也購買紅繩配生肖，為親友祈求好運，祝願來年萬事順利。

海淘自製 增添喜慶

來美超過15年的周女士表示，疫情前，自家每年都會返回中國過春節，希望在美國出生的三個孩子了解中國文化，但今年中國疫情反彈，她只能再放棄返回中國過節的計畫，留在美國過年。

居住在長島納蘇郡北部，周邊的亞裔居民不多，周女士說，2022年年初在淘寶挑選新春飾品，原本為慶祝虎年春節，但由於海運延遲，晚了近一個月才到，今年春節前，特別一早就挑選兔年相關的飾品，與孩子在聖誕節過後裝飾房間。

在森林小丘居住的陳女士表示，她早前在活動看到有人用紅包製作燈籠的巧思，特別上網研究製作方法，學會後，與家人共同製作燈籠；她說，今年物價高漲，也買來紅紙讓丈夫揮毫寫春聯，為家中增添節日喜氣。

蔡女士表示，除了新春飾品外，銀柳、蘭花、發財樹以及金桔樹等小盆栽，也在新春期間受...
蔡女士表示，除了新春飾品外，銀柳、蘭花、發財樹以及金桔樹等小盆栽，也在新春期間受到華人的青睞。(記者牟蘭／攝影)
節日季期間，許多平日售賣衣飾的店家，紛紛改賣紅包、福字等新春掛飾；圖為福字兔年飾...
節日季期間，許多平日售賣衣飾的店家，紛紛改賣紅包、福字等新春掛飾；圖為福字兔年飾。(記者牟蘭／攝影)
梅麗娜表示，今年雖然物價高漲，但黃金價格適中，不少華人為親友購買黃金首飾在節日季...
梅麗娜表示，今年雖然物價高漲，但黃金價格適中，不少華人為親友購買黃金首飾在節日季送禮。(記者牟蘭／攝影)
華人超市已備好年糕、糖果、糖蓮子以及旺旺大禮包等年貨，部分店家也掛上紅燈籠等裝飾...
華人超市已備好年糕、糖果、糖蓮子以及旺旺大禮包等年貨，部分店家也掛上紅燈籠等裝飾，增添節日氛圍。(記者牟蘭／攝影)

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