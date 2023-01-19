文化傳承╱推廣中華習俗 聚海外僑心

Lovett School每年的新年慶祝活動，由一年級的學生負責舞龍舞獅。(劉承璋提供)

每年的農曆新年是華人們的重要節慶，即使是在喬治亞州亞特蘭大 ，也有許多慶祝活動，不僅凝結海外僑胞的心，也向主流社會推廣中華文化。這些很大部分都要歸功於許多默默付出，持續推廣傳承中華傳統及文化的人士。其中，在主流學校教授中文及文化的劉承璋老師(Kristie Walden)以及在亞城當地教授下一代舞龍舞獅技藝的陸定芳老師，都是幕後的推手。

劉承璋 主流學校教中文

一開始的單純教中文，到現在負責該校小學部所有中文及文化課程，以及初中及高中部的中文相關教學計畫預算。而該校所有的中華文化相關活動，也都是由她統籌計畫。

劉承璋在主流學校任教了19年。圖為她向學生們介紹布袋戲。(劉承璋提供)

而每到農曆新年，該校都會舉辦慶祝活動，劉承璋說，這是給學生學習中華文化的最好時機。

每年的新年活動，各年級都會準備不同的表演項目向全校師生演出，其中最具矚目的就是由一年級負責的舞龍舞獅。劉承璋說，每年新年前夕，她會事先傳授學生們過年的由來及習俗，讓一年級小朋友們了解舞龍舞獅的典故，並教導他們製作獅頭。新奇的習俗及色彩繽份的造型讓小朋友們十分興奮，連家長也都熱心地來幫忙，一探究竟。

另外，她也會在課堂上，教授剪紙以及中式勞作，並將學生作品貼在走廊，充滿了過年的喜慶氣氛。她也會傳授學校咖啡廳應景做年糕，並教各年級學生們背唐詩；另外也配合每年生肖，她會以皮影戲帶出12生肖的故事，並教學生寫12生肖動物名的書法，多樣化的活動都讓這群美國孩子們驚呼好有趣。

由於孩子是混血兒，劉承璋30多年前一開始到女兒的課堂上介紹中華文化，原本只是想讓女兒以媽媽為榮，以自己的文化背景為傲。沒想到一路由課堂志工，Room Mom，多所卡布郡(Cobb)學校爭相邀請她至學校做文化介紹，一直到主流學校及中文學校任教，現在還常為僑教中心作文化導覽，向主流人士介紹台灣以及中華文化。她直言道傳授中文及文化讓她非常開心，人生很充實。

陸定芳 傳授舞龍舞獅

多年來，在亞特蘭大最受囑目的新年活動，就是每年的新春園遊會。而園遊會上最受歡迎的節目就是舞龍舞獅。這些由年輕學生組成的隊伍，每年都吸引了各族裔的人士爭相觀賞。而現在在亞城教授下一代舞龍舞獅的老師陸定芳，當年也是學生之一。

2005年，當時還是高中生的陸定芳，在朋友相約下一起加入學習舞獅舞龍。那時教授他們的是年長他們幾歲的前一代學員。他們每周都會在僑教中心練習，並每年都會固定在全僑新年園遊會，或是其他一些文化場合表演。

後來升上大學，依然留在亞特蘭大的陸定芳也轉換身分，將所學舞龍舞獅技藝傳授給下一代。直到今天，他在這塊領域已經耕耘了超過15年。

陸定芳說，畢業後他曾經回台灣工作了兩、三年。由於自己在學時就學習舞龍舞獅，因此在台灣時他興致勃勃地想在當地探訪這項技藝，卻發現台灣下一代普遍都已不太學習舞龍舞獅。這讓他更下定決心，要讓這項技藝在海外流傳下去，發揚光大。

他說，亞特蘭大的舞龍舞獅隊那時候是少數由第二代華裔 自發性的團隊，其他地方例如加州，紐約等也有舞龍舞獅隊，但大多隸屬於武術學校(Martial Art School)。所幸近年來，全美各地也有越來越多年輕華裔子弟，傳承這項傳統技藝。

他說，舞龍舞獅最難的地方在於成員眾多，每個人的功力強弱都有所不同，因此在表演時重要的是相互幫助，以成就好的團隊演出，而非只求個人表現。另外在演出時，要學習在短時間內如何與隊員們有效地溝通，才能達成最好的效果及動作。

由於疫情 的緣故，前幾年亞城的舞龍舞獅隊活動幾乎完全暫停，而原先的隊員們也因為年歲增長，進了大學後各奔東西，幾乎等同解散。今年由於疫情漸緩，活動也陸續恢復，陸定芳於是於今年10月重新招募，目前已有14名舞龍隊員，3名舞獅成員，大多數為高中生，最小的6年級，每周都在僑教中心固定練習，將會在之後的新年活動以及其他文化場合演出。

他也歡迎任何新一輩加入團隊。凡是對與舞龍舞獅有興趣，年級在中學以上，都可加入。他尤其歡迎大家呼朋引伴，藉由舞龍舞獅一起培養團隊精神，增進友誼。