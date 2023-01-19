限量商品╱品牌跨界聯名 軟萌有個性

Tommy Hilfiger2023新春膠囊系列聯名經典卡通角色「米菲兔」。(讀者提供)

農曆兔年將近，各類賀歲商品又活躍起來，尤其是兔子相關的IP授權與名牌商品的跨界聯名產品頻出，亮點不斷。兔子的形象本身俱有靈動可愛、軟萌乖巧的特點，IP創作者能加入不同的文化和故事，創造出截然不同的風格，從而可以契合不同調性、不同受眾定位的品牌，使得品牌可以藉IP打造或軟萌可愛、或有文化底蘊、或個性十足的形象，為兔年聯名款創造更多可能性。

米菲兔 注入鮮活能量

從紐約起家的Tommy Hilfiger每年的新春膠囊系列都備受關注，今年特別以深受大眾喜愛的經典卡通角色 Miffy 米菲兔作為靈感，探索美式學院風的同時，融合米菲充滿創造力和樂觀積極的精神，以奇趣視角反轉春節新玩法，共同玩轉「菲」凡中國年。

新系列包含50 件男裝、女裝、兒童運動裝和配飾單品；當中棒球服、休閒褲、橄欖球衫、毛衣開衫和棒球帽等現代經典款式也都飾以米菲形象和主色調進行嶄新詮釋，同時融合Tommy Hilfiger經典紅白藍配色，為品牌的美式學院風注入更多「菲」凡創想，在生活中注入鮮活能量。

幸運蘿蔔 鞋盒隱藏款

今年Vans攜手設計師LiN以玩具IP形象Miro & Wujo推出兔年聯名系列，實現跨越虛實和東西方文化；鞋款方面，雙方以 Half Cab、Style 36、Authentic 和 Sk8-Hi 為創作藍本，運用符合主題基調的配色、印花和材質，並特別將Miro & Wujo形象印於半透明打底。

Vans以玩具IP形象Miro & Wujo推出兔年聯名系列。(記者張晨╱攝影)

除此之外，也專為Sk8-Hi和Half Cab打造了特殊鞋盒及以Miro & Wujo為原型的盲盒玩具；同時，金色版本的「幸運蘿蔔」也會作為隱藏款藏在某些鞋盒中。

大紅配飾 點綴奢侈品

在眾多奢侈品大牌的兔年產品中，路易威登(Louis Vuitton)的兔年生肖配飾格外亮眼，新品系列均以紅色為底色，為新年時節的打扮增添一抹亮色。

路易威登的兔年大紅生肖配飾格外亮眼。(記者張晨╱攝影)

可愛度爆燈的LV BUNNY項鏈以俏皮的金屬兔子吊墜紀念兔年，真絲方形圍巾Precious Rabbit square 70則印刷了兩隻手拿經典老花包的兔子，整體低調為鮮紅色，盡顯貴氣優雅。Precious Rabbit Reykjavik羊絨圍巾則以大膽的紅色配上超大的老花圖案，飾有兔子刺繡，增添別緻的可愛；Precious Rabbit beanie羊毛的小冷帽同為亮紅色，刺繡同款兔子圖案，作為冬日時尚 點綴最合適不過。

生肖酒 年度明星產品

從2014年首次推出甲午馬年生肖酒款，Johnnie Walker已連續九年推出生肖酒款，且熱度連年高漲。生肖酒款已經成為每年一度的明星產品，也是粉絲最期待的產品之一。

Johnnie Walker連續九年推出生肖限定藍標。(取自官網)

今年以2023 年兔年為靈感推出限定酒標威士忌「JOHNNIE WALKER BLUE LABEL YEAR OF THE RABBIT」，並攜手年輕知名設計師陳安琪(Angel Chen)一同打造；官方稱兔年限定包裝的藍牌威士忌，傳遞了品牌「Keep Walking」的座右銘精神，在設計上結合了兔子與山峰，表現出兔子在山峰中跳躍的景象，從設計中展現品牌的精神風向。

新春積木 樂高送好運

樂高(Lego)愛好者們今年將迎來「兔年花車，福運成雙」兩套新春限定積木套裝；新春花車積木有1653塊，由三輛花車組成，分別是生肖兔子花車，帶有樂高標誌的神龍花車，以及大鼓樂隊花車。三輛花車間以球形機關連接，每個花車有四個小輪，可以連在一起，也可以單獨把玩。

樂高兔年發佈「兔年花車，福運成雙」二新春限定積木。(取自官網)

細節方面，花車上各種新春主題元素，像福字、鑼鼓、祥雲、炮仗等細節，另外附帶的共18個人偶也是各有造型，包括五名音樂演奏者、戴著兔子頭套的表演者、裝扮成悟空小俠的表演者等。

福運成雙積木有872塊，成品為「招財進寶」、「花開富貴」兩副福貼擺件。其中招財進寶有兩個傳統元寶；兩條象徵好運的錦鯉和兩個象徵美好願望與祝福的紅包；花開富貴則為一朵大型牡丹花和一朵較小的牡丹花，意味欣欣向榮，非常應景。

元旦、春節作為品牌行銷的最重要時間點之一，逐漸被商家重視。尤其與IP的聯名營銷，策畫、商務的籌備更傾向於提前佈局，甚至提前大半年即已開啟，挖掘故事內涵，設計兔形象的細節，使聯名營銷達到更好的效果。兔年，期待更多有趣產品出現！