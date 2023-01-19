寵物情緣╱疫後揚眉兔氣 養兔樂趣多

白東穎在夜市買了一公一母的小兔子。(白東穎提供)

新冠疫情過後迎來兔年，是否想養隻毛茸茸的兔子，讓鬱悶的心情揚眉「兔」氣一下呢？養兔子有什麼優缺點呢？來看看把兔子當寵物的過來人怎麼說。

陳宇航和女友在2019年到田納西州 納許維爾市(Nashville)的家畜大會(Exotic animal convention)花了30元買了一隻小兔，取名叫Bean。他用乾草給Bean當床墊，訓練牠在桶子便便，平時讓牠在家裡自由活動。Bean不愛吃紅蘿蔔，卻喜歡梨子、香蕉和蘋果 ，看到主人在切蘋果時會跳到他的身上來。

陳宇航讓兔子在家裡自由活動。(陳宇航提供)

陳宇航說，之所以會養兔子，是考慮到女友對貓過敏，而養狗要遛狗很花時間。他覺得兔子的優點是可愛又不貴、飼料便宜。他的Bean大部分時間在睡覺，或躲在椅子下吃東西，因此很好照顧。但缺點是Bean不喜歡被抱、會咬家具。陳宇航說，如果把Bean單獨放在家裡太久，牠會去咬任何能咬的東西。另一個缺點是兔子醫生不多，他也沒買動物醫療險，因此帶Bean去看醫生挺花錢的。

幾年前從台灣搬到明尼蘇達州的白東穎說，他在台灣念大學時，看到夜市有人賣迷你兔，覺得很可愛，就買了一公一母。他說小販還給他一本如何照顧兔子的書，要他在那裡看完才能把兔子帶走。

白東穎養的兩隻兔子，一隻眼睛周圍有黑眼圈，就取名叫「黑輪」。另一隻是金黃色的叫「甜不辣」。

喜歡小動物的白東穎似乎很擅長養動物，他說小時候看小鴨可愛，帶回家養在陽台，直到養得太大只好送到住鄉下的阿嬷家，最後變成桌上的烤鴨。第一次養兔子也沒有想太多，就買了帶回家。

白東穎說，沒想到養兔子比他想像中麻煩。首先是尿盆要每天清洗，否則臭氣逼人，惹得室友抗議。後來問了有經驗的人，改用木屑吸收尿液就改善很多。他餵兔子一天兩次吃飼料或吃草，花費不多。倒是兩隻兔子住的籠子愈換愈大。而且他的兔子很能生，懷胎一個月就可以生產，不結紮的話一年可以生12次。他的兔子第一次就生了六隻，都送給別人養，但多數養得不好而早夭，有的最後被帶去公園放生。

這兩隻兔子第二次生產後，他只好讓牠們夫婦「分居」。

兔子還小的時候會讓人抱，但體型愈長愈大以後，懶洋洋地不給抱。白東穎說，兔子看似溫順，但心情不好時也會伸出利爪，因此要戴上厚手套幫牠剪指甲。

這兩隻兔子活了八、九年，最後老了生病，白東穎還送去看醫生開刀。他說，兔子不太與人互動、清理麻煩，因此他並不推薦養兔子。

住威斯康辛州的賀怡芳在台灣念中興大學昆蟲系時，曾需要用兔子做實驗。她說有次要打空氣到兔子耳朵血管來使牠昏迷時，這隻兔子竟然嚎啕大哭。最後沒學生敢動手，就養了下來。

賀怡芳說，這隻兔子認得主人，聽到她回寢室的腳步聲時，胖胖的身軀竟會興高采烈地在空中翻跟斗。但她說由於只餵這隻兔子吃新鮮蔬菜 ，沒給粗糧幫助腸胃蠕動，結果只活了半年。

根據the spruce pets網站，不同品種的兔子有不同的體型、性格和需求。有些品種的兔子喜歡被擁抱，但有些會在你撫摸時跳開，想養兔子的人可根據自己的需要比較每個品種。

白東穎帶兔子出去曬太陽運動。(白東穎提供)

過來人支招

兔子要喝淡水，每天要換水。飼料可以是蔬菜和水果，沒吃完的食物要在幾個小時後取出，防止腐壞。

兔子常見的疾病有消化、眼睛、呼吸道或皮膚等問題。兔子的牙齒會不斷生長，需要通過飲食和咀嚼玩具來磨掉。

兔子最好關在至少2x3呎的圍欄中，多隻兔子住在一起需要更大空間。兔子的腳很嫩，要避免使用鐵絲底籠。

兔子很愛乾淨，在盒子裡放些乾草會吸引你的兔子進去，每天要更換乾草。未絕育或絕育的兔子有可能在盆外大小便，作為標記地盤的方式。

盡量讓兔子多活動，每天至少四小時，可用玩具或隧道鼓勵牠探索。

兔子會梳理自己，但你幫忙刷毛可防止結成毛球。短毛兔每周一次， 長毛兔通常需要每天刷毛。

兔子通常不需要洗澡，可用濕布輕輕擦拭兔子皮毛骯髒的部分。