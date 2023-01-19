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書畫寄情╱揮毫潑墨祈福 新年好彩頭

記者許君達
美國中國書法家協會部分會員參與新年雅集，左起：林金泉、黃春雲、李兆銀、張軍、葉濟民、武福生。(記者許君達╱攝影)
美國中國書法家協會部分會員參與新年雅集，左起：林金泉、黃春雲、李兆銀、張軍、葉濟民、武福生。(記者許君達╱攝影)

辭舊迎新之際，寫春聯、畫年畫是華人傳統的慶賀方式之一，不僅寄託新年希望，書寫和描畫本身也是一種修身養性。

一般認為，春聯起源自古代民間過年期間在家門口掛桃木符驅邪避凶的習俗。在宋代，人們開始在桃符上書寫吉祥話以寄寓新年好彩頭；大致從明代開始，桃木逐漸被輕便廉價的紅紙取代，便成現在所能看到的春聯。今天的春聯，根據不同的張貼位置，分別有門心、框對、橫披、春條、斗方等型態。

年畫的的起源也大同小異，可以上溯至中國古代民間用於驅鬼避邪的門神畫，此後逐漸紙質化，題材也從凶神惡煞的門神形象，變得更吉祥可愛，創作自由度更高。

兔與世無爭 成祥瑞象徵

兔子溫良恭儉、與世無爭，而且生殖力強、生生不息。在這個並不太平的虎年即將結束的時候，「兔」也許是普通民眾最期待的祥瑞象徵。

紐約華人中，熱愛書法繪畫的不少。新冠疫情之前，每到歲末，美國中國書法家協會都會召集書畫雅集，興趣相投的人們相聚一堂敘舊交流。今年，疫情的陰影逐漸散去，雅集也重新在曼哈頓華埠舉辦。

李兆銀書斗方「宏兔大展」。(記者許君達╱攝影)
李兆銀書斗方「宏兔大展」。(記者許君達╱攝影)

協會主席李兆銀講解，兔在傳統十二生肖中位列第四，與十二地支的「卯」配屬。傳統上的「卯時」指的是清晨5時到7時之間，正是一天初始之時，因而這一時辰有著帶來希望的寓意。「兔」在中文裡是一個吉祥的詞彙，兔子也被認為是吉祥之物。古書「瑞應圖」載：「赤兔大瑞，白兔中瑞」。

盼疫後平安 重回好人間

李兆銀屬兔，明年即將迎來六十大壽。他說，屬兔的人非常善良，對人積極向上，平靜而有耐心、包容並善待世界，是一個非常有人緣的屬相。他希望藉此喜氣，祝願所有華人都能在疫情之後平安順利，也希望中美關係的未來更加光明。

李兆銀今年拿出了自己創作的榜書「兔」字甲骨文，並題唐代韓琮詩「春愁」：金烏長飛玉兔走，青鬢長青古無有。秦娥十六語如弦，未解貪花惜楊柳。吳魚嶺雁無消息，水誓蘭情別來久。勸君年少莫遊春，暖風遲日濃於酒。此外，他還展示了斗方作品「宏兔大展」、「赤兔大瑞」，用諧音的方式表達吉祥寓意。

張軍展示不同書寫方式的甲骨文「兔」字。(記者許君達╱攝影)
張軍展示不同書寫方式的甲骨文「兔」字。(記者許君達╱攝影)

協會副主席張軍也拿出自己寫的甲骨文「兔」字，題詩雲：長伴媛娥袖影寒，搗藥聲中恨玉盤。今夜偷將桂花酒，明年醉入好人間。張軍表示，「明年醉入好人間」就是自己對來年的最大期許。三年疫情的陰雲終將散去，人類一定會在新的一年裡重新回到「好人間」。

林金泉書對聯「玉兔迎春到，紅梅祝福來」。(記者許君達╱攝影)
林金泉書對聯「玉兔迎春到，紅梅祝福來」。(記者許君達╱攝影)

協會理事林金泉帶來一幅對聯：「玉兔迎春到，紅梅祝福來」，以及橫幅「兔年大吉」。此外，參與展示的還有武福生的「兔」字斗方以及鄭子團的條幅「玉兔迎春」。

葉濟民創作兔年主題漫畫。(記者許君達╱攝影)
葉濟民創作兔年主題漫畫。(記者許君達╱攝影)

除了書法作品外，美國國際海峽媽祖文化交流會副會長葉濟民帶來自己創作的一幅「卯兔」漫畫，畫風頗為活潑俏皮。他在漫畫下面的題字中提到，兔年出生的人性格好、門路廣，與什麼樣的人都能和平相處，是做生意的理想特質，在新的一年裡財運會旺。

李兆銀創作甲骨文「兔」字。(記者許君達╱攝影)
李兆銀創作甲骨文「兔」字。(記者許君達╱攝影)
李兆銀書斗方「赤兔大瑞」。(記者許君達╱攝影)
李兆銀書斗方「赤兔大瑞」。(記者許君達╱攝影)

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