開運篇／3種花色、5個妙招 過年也能有小清新感

過年花藝如何挑選花材？陳致璇建議，紅色、金色、橘色的花色象徵吉祥、喜氣，很適合過年，紅色果實的冬青就是深受大眾喜愛的過年擺件。另外常見的還有蝴蝶蘭、東亞蘭、菊花、牡丹菊、牡丹、大理花，或是松、柏、竹等等，都是過年花藝常用素材。

菊科的花象徵富貴，意象好，蘭花姿態優雅，兩者只要妥善照顧，花期至少兩周，都很適合。

這些過年經典花材如何跳脫傳統感，做出有個人風格的花藝作品，營造清新又有年味的氛圍？陳致璇有幾個建議：

1.挑選符合你的居家風格的花器。酒瓶、澆水器、牛奶壺、高腳杯、馬克杯、蠟燭杯，這些生活中隨手可得的容器都可以作為花器；陳致璇特別喜歡陶杯的溫潤感。她給花藝新手的花器建議是，夏天採用玻璃材質、冬天用陶器。

2.拿掉年節符號。避免「春」、「福」這樣具象的文字，用顏色或是其他意象來表現。

3.顏色上，避開純正的大紅大紫。選灰階、不飽和但帶有紅色元素（例如酒紅色）的花或花器。

4.用手工感取代大量複製。手寫春聯、布縫的鞭炮、銀灰色中國結，在做花藝時保留年節元素，卻沒那麼匠氣。

5.善用道具。用古書、相框、染布，或任何可以展現個人風格的道具，為花布置專屬小角落。