布置篇／韭菜禪意插花、蘿蔔好彩頭 蔬果變身新春花藝

利用甜椒鮮艷的色彩，搭配小麥草相當速配。（本報資料照片）

過年前要準備的東西很多，如果沒有及早準備，花材很可能早被搶購一空；飆漲的價格，也讓務實的媽媽們下不了手，若想在一片傳統思維中迸出新火花，就讓我們一起來推行「花藝維新運動」，把為年菜準備的大批食材，變成唾手可得的創意花材，欣賞完後再入菜，滿足了視覺再滿足味覺，讓今年上門拜年的親朋好友們，為自己的巧思留下深刻印象。

發財樹上可以生金桔，也可以長花生。（本報資料照片）

金桔發財樹 求喜氣

家中有一棵象徵長出金銀財寶的發財樹，夠喜氣吧！到山上剪兩三根枯樹枝，插進深口的花瓶裡，就變成了喜氣的發財樹，浪漫的說法是中式的聖誕樹，想上樹的東西，可用銅線、棉線或釣魚線，纏著就能輕易掛上去，而且今天長番茄、明天長金桔、後天長花生，每天都有小驚喜哦。

韭菜花也能擺出如此創意的姿態，若有綠竹陪襯，感覺還多了一點禪味。（本報資料照片）

韭菜 長久又吉祥

有吉祥涵意「長長久久」的韭菜，做成象徵元寶的餃子，意義更上一層，本身色澤鮮綠飽和，不管含苞或開花，都別有一番味道。

把韭菜花從根部以橡皮筋綁成整束，再以長條形葉子綁在外面裝飾，選擇直筒長的玻璃花器，韭菜花束高高矮矮地插在裡面。

在家裡擺起胡蘿蔔陣，討個好彩頭。（本報資料照片）

胡蘿蔔 討個好彩頭

胡蘿蔔一身過年吉祥的橘紅色，「插」在家裡招來喜氣、白蘿蔔象徵好彩頭，也挺適合年節氣氛，或者插上一串可愛的櫻桃蘿蔔也挺搶眼。

將長形的容器以印有吉祥圖案的布或紙包裹，不需加水或鋪土，蘿蔔排排站在裡面，若買來的蘿蔔葉子已不完整，就整個切除落得清爽。

彩虹甜椒 喜氣洋洋

甜椒和小麥草其實也可以這麼速配。把顏色鮮艷的甜椒剖開，清乾淨裡面的籽，就可以把整株小麥草移植進去，如果只放一兩天並不需要加水，如果打算放更久，最好先在甜椒內鋪上一層保鮮膜，再加水種上小麥草，如此甜椒才不會被泡爛，同樣的方法，苜蓿芽等水耕植物也一樣適用。

芹菜上冒出番茄？真是新鮮的組合。（本報資料照片）

芹菜加番茄 紅配綠

芹菜本身就很適合插起來供欣賞，一身硬骨頭直挺挺地站著，不管是單根還是整株，插起來有模有樣。當整株表現，嫌一整叢綠色太無趣的話，插上小番茄助興（可拿細釘子固定），好像芹菜樹開出番茄花，是不是有趣多了？

蔬菜也可以取代花材，當一回主角。（本報資料照片）

水果盅 來年更是旺

三層式的水果盅，裝上滿滿的水果，在頂部再插上擺飾用的鳳梨，象徵將帶來豐足的一年。挑選水果時，除了以意義取勝，顏色也是很重要的考量，強烈的對比可以造成變化的美感，顏色的對比、大小的對比，都是下手的依據。