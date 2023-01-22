2023星座運勢╱福兔迎祥 大吉大利

2023年十二星座運勢如何？

牡羊座 賺錢別忘健康

整體：賺錢機會多但還是要多留意健康，否則再多的錢也換不回健康。

事業：想清楚所有的規畫之後，好的機會準備出現，請把握這個良機。

財富：看似有財運進來，但請先思考一下，該如何去真實把財富落袋。

愛情：桃花來了，卻在轉頭處，發現自己身邊其實已經有了另一半。

健康：要喝足夠的水，避免泌尿道的問題，會讓你生活產生不少困擾。

金牛座 獲得長官重視

整體：表現突出，可獲得長官重視，但切勿因此而驕傲，否則容易出事。

事業：下半年要把握契機，將你的工作能力發揮出來，讓所有人看到你的實力。

財富：今年一些偏財運，但經過努力後，還是可以獲得該有的財富。

愛情：小心爛桃花會出現，小心它可能讓你既有生活出現無法掌控狀態。

健康：要注意天氣變化，支氣管及肺部健康，都較容易會出現問題。

雙子座 培養第二專長

整體：工作辛苦，但較難有收穫，可以試試培養第二專長，以轉移重心。

事業：事業上多要留意自己的言行舉止，小心口頭上產生的針鋒相對。

財富：想要財富，坐而言不如起而行，多利用你的好口才來創造財富。

愛情：桃花即將降臨，但請把握住當下，以免戀愛的機會稍縱即逝。

健康：多注意日常生活的細節，比較容易會出現摔傷及車禍的狀況。

巨蟹座 花錢別太衝動

整體：注意旅遊計畫，容易因為沒注意到的細節，因而會敗興而歸。

事業：今年時來運轉，準備轉換新的跑道，重新讓自己人生發光發熱。

財富：別因為衝動，花錢買了會讓自己日後後悔且會用不到的東西。

愛情：上半年注意職場上容易出現桃花，請好好去把握這個機會。

健康：要注意保暖，以免因為溫差過大，讓心臟出現一些意外及問題。

獅子座 戀情守得雲開

整體：全新的方向與新的人生規劃即將出現，將會讓你今年大放異彩。

事業：要學習將過去該放下的執著放下，並接受、迎戰全新的可能。

財富：今年財運雖然平平，但只要願意放下身段，還是有些財庫。

愛情：戀情守得雲開見月明，過去不好的問題，終於將會慢慢解開。

健康：記得要多喝水，以避免泌尿道問題，也要留意有腸胃不適問題。

處女座 注意睡眠品質

整體：愛情將會是你今年的考驗，朋友間的誤會，具有很大的殺傷力。

事業：別貿然激進的接受挑戰，衝動下，會容易把自己陷入困境中。

財富：認真做好投資理財的功課，今年財運，將會有不錯的斬獲。

愛情：小心會面對到爛桃花，別逞一時之快，為自己惹上了麻煩。

健康：身體健康基本沒太多問題，但要請多花點心思在睡眠品質上。

天秤座 小心說話分寸

整體：請多運動，以免因為健康因素，導致整年度不斷的出問題。

事業：注意說話的方式，要拿捏好分寸，以免因為得罪人而出事。

財富：小心理財別衝動，以免出現損失，上半年建議宜保守投資。

愛情：別因為對自己過度自信，而出現在心儀對象面前時頻頻出糗。

健康：注意飲食方面容易發胖，也要注意口腔的疾病會需要處理。

天蠍座 行事別太強勢

整體：今年要多留意行事作風，容易因為太過強勢而導致周遭人給負評。

事業：注意自己面對挑戰時的心態，心態會很容易左右你事業的成績。

財富：今年要特別注意別過度玩樂，而讓你之前存的錢全被掏光光。

愛情：別太介意他人對於你感情的想法，把握原則，自己喜歡就好。

健康：除了過度勞累讓身體有微恙之外，身體健康基本上都沒問題。

射手座 準備轉換跑道

整體：家庭之間成員相處問題，以及個人行事作風，都是今年要多注意的。

事業：今年你是該準備轉換跑道，但重心請放在興趣上，而非只考量薪資。

財富：家庭今年需要更多支出，這會讓你備感壓力，請儘量做好心理準備。

愛情：舊情復燃，將讓你愛情麻煩連連，請記得保守面對來到身邊的人。

健康：今年健康狀況起伏難以掌控，要多加留意睡眠品質上的問題。

摩羯座 勇於接受挑戰

整體：注意禍從口出，別為了吸引他人注意力，而說了傷害別人的話。

事業：勇於接受挑戰，今年將可以大放異彩，但要注意會有口舌之爭。

財富：意外花費，讓努力存的錢不得不花掉，但財富會逐漸的好轉。

愛情：今年愛情會比較平淡，多留意別因為心直口快，而得罪了情人。

健康：注意可能會因意外碰撞，並建議找醫師做健康檢查，對健康會有幫助。

水瓶座 事業開新大門

整體：勇敢表達需求，讓一切都能心想事成，並且多關注家庭成。

事業：今年可多嘗試全新的可能性，將會有機會開啟另一道新的大門。

財富：會因為健康問題而有花費，也會為實現夢想，而有過多支出。

愛情：雖然表面看似沒問題，但內心的世界，都一直有關卡跨不過去。

健康：要注意支氣管及操勞問題，這兩個問題，會在上半年造成較大困擾。

雙魚座 爛桃花陸續到

整體：今年來自各方面的阻礙，將讓自己覺得難以展現個人魅力。

事業：可以努力做事，但千萬不要刻意表現，小心被棒打出頭鳥。

財富：整體財富運勢強，但要低調，別因為高調導致他人產生不滿。

愛情：爛桃花陸續到來，這會讓你應接不暇，也要多小心面對傷害。

健康：容易胃部出現問題，多喝水以免影響泌尿道與腎臟的健康。