美食篇／雞湯加芥菜、猴頭菇拌雜糧 年菜變化增免疫力

干貝芥菜蛤仔雞湯。（本報資料照片）

大魚大肉幾乎等於年菜的代名詞，疫情之下，台灣林口長庚醫院營養師陳姿吟建議，今年的年菜可以多增加一些「免疫力」食材，健康低油、少膽固醇、增加蛋白質以及纖維質，幫助提升免疫力。

陳姿吟提出五道年菜菜色，分別是干貝芥菜蛤仔雞湯、麻油猴頭菇拌雜糧飯、鮮果烏魚子、腐皮鮮蔬蝦卷、銀耳柿乾湯，都在原本常見的年菜菜色中，稍微做一些改變。

一般家庭的年菜湯品，大多是海鮮或單純的雞湯，對於三高患者而言，喝一碗膽固醇可能就飆上去了。因此在雞湯中可以加入「長年菜」的芥菜，具有護眼、穩定血壓、補充元氣等效果。

麻油猴頭菇拌雜糧飯，可穩定腸胃道，具有抗癌及抗氧化效果；鮮果烏魚子是搭配年味與營養的料理；腐皮鮮蔬蝦卷加入豆腐、老豆皮、蔬菜等，增加膳食纖維的攝取；銀耳柿乾湯添加柿餅，柿子富含單寧酸，具有抑制新冠病毒的效果，建議這道甜湯，可在年夜飯後一到兩小時食用。

增強免疫力五道年菜（六人份）

一、干貝芥菜蛤仔雞湯

材料：全雞一隻、蛤蜊200克、乾干貝20克、乾香菇20克、芥菜500克、薑片5克、米酒30cc、苦茶油適量、鹽適量

作法：

1.全雞汆燙去血水，蛤蜊泡鹽水吐沙，干貝以米酒浸潤後蒸軟再剝粗絲，芥菜切塊汆燙殺菁，香菇泡軟切塊。

2.取燉鍋依序放入全雞、干貝、薑片、香菇，加水淹過所有食材。

3.燉煮30至45分鐘至雞肉熟透，加入芥菜、蛤蜊，小火燒滾約10分鐘至蛤蜊打開即可。

麻油猴頭菇拌雜糧飯。（本報資料照片）

二、麻油猴頭菇拌雜糧飯

材料：猴頭菇150克、杏鮑菇100克、紅棗5至8顆、山藥50克、芋頭50克、地瓜50克、胚芽米120克、燕麥30克、蕎麥30克、高粱30克、紅薏仁30克、薑片15克、沙拉油10克、麻油15克、米酒30克、冰糖5克、醬油15克、胡椒粉適量、水300cc

作法：

1.猴頭菇與杏鮑菇撕或切成小塊，紅棗洗淨剪開去籽。

2.山藥、芋頭、地瓜切丁，以烤箱約150℃烤至表面微金黃，取出備用。

3.燕麥、蕎麥、高粱、紅薏仁、胚芽米洗淨，泡水30分鐘後瀝乾，加等量水烹煮成雜糧飯。

4.熱鍋，以小火用油煸香薑片，放入菇類翻炒至微金黃，加入紅棗、冰糖、麻油一同翻炒，再加入水煨煮。

5.麻油猴頭菇湯中加入山藥、芋頭、地瓜及雜糧飯，拌勻後加蓋燜蒸至收乾湯汁，約10到15分鐘即可。

鮮果烏魚子。（本報資料照片）

三、鮮果烏魚子

材料：烏魚子1片、蘋果半顆、蓮霧1顆、梨子1/4顆、蒜苗適量、洋蔥適量

作法：

1.烏魚子烤至熟成後，切薄片。

2.蘋果、蓮霧、梨子洗淨去皮，皆切薄片。

3.蒜苗切片，洋蔥切絲。

4.依喜好在烏魚子片上放蒜苗片或洋蔥絲，再加上水果片，一起食用即可。

銀耳柿乾湯。（本報資料照片）

四、銀耳柿乾湯

材料：柿子乾3個、鮮白木耳30克、枸杞5克、黃耆5克、冰糖適量、水適量

作法：

1.柿乾切成小塊，枸杞及黃耆洗淨，白木耳洗淨後切小朵後，將一半的白木耳打碎。

2.將柿乾丁、碎狀白木耳加水約800cc，以燉鍋燉煮至湯汁有黏稠感。

3.加入小朵狀白木耳、枸杞、黃耆、冰糖，續燉煮約15分鐘即可。

腐皮鮮蔬蝦卷。（本報資料照片）

五、腐皮鮮蔬蝦卷

材料：草蝦仁20隻、瘦絞肉150克、老豆腐100克、豆腐皮5張、高麗菜300克、紅蘿蔔100克、青江菜100克、鹽10克、胡椒粉適量、薑黃粉適量、太白粉1大匙、植物油1大匙

作法：

1.草蝦仁挑去腸泥，洗淨後擦乾備用。

2.老豆腐盡可能擠去水分，捏碎備用。

3.高麗菜、青江菜洗淨後瀝乾，切成絲，加鹽輕醃約10分鐘，除去多餘菜汁。

4.紅蘿蔔切粗末備用。

5.取調理盆放入瘦絞肉、豆腐碎、植物油、胡椒粉、薑黃粉、太白粉拌勻，再加入高麗菜、青江菜、紅蘿蔔一起拌勻，再分成10等份。

6.取1張豆腐皮，中間鋪上拌勻好的食材，再放上2隻蝦仁，將豆腐皮包起來成長條捲狀。