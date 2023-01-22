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美食篇／過年跟著皇上吃 江南地方菜「紅燒肚當」

聯經出版社出版「皇上吃什麼」
紅燒肚當是江南的地方菜餚，於乾隆年間傳入宮廷。（本報資料照片）
紅燒肚當是江南的地方菜餚，於乾隆年間傳入宮廷。（本報資料照片）

紫禁城內，皇帝的吃喝日常，神秘而令人著迷。但事實上的情況到底是如何？

皇上和後宮佳麗一天吃幾頓飯？御膳房裡的廚子們什麼來頭？滿漢全席有哪些菜色？

由知名作家、美食雜誌《Lucky Peach福桃》主編李舒主編的《皇上吃什麼》，書末附有溥傑妻子愛新覺羅‧浩記錄下來的皇家菜譜，大飽眼福之餘，大可動手照做，享一回皇上才有的口福。

紅燒肚當是江南的地方菜餚，於乾隆年間傳入宮廷。現在，這道菜至今還保留在揚州菜中。由於該菜餚的用料太過講究，容易造成浪費，現今無特殊情況基本不做了。

食材

鮮魚4 尾，醬油1 勺半，白糖1 大勺，太白粉1 小碗，酒半勺，生薑、蔥各少許，油4大勺。

製作步驟

1. 將魚洗淨後刮鱗去掉內臟，把魚腹（薄而無骨的部分）切成寬3公分、長2公分的片，四條魚一共能切出30片左右，魚背直接丟棄。

2. 把切好的魚片放入碗內，加入醬油，用手抓拌後，醃上約20分鐘。此間，將蔥、生薑切成末。

3. 鐵鍋內倒好油，大火燒熱後下入魚片，煎約1分鐘取出。

4. 另架一鍋，開小火，倒入少許油，鍋熱後投入蔥、薑，再倒入準備好的醬油、白糖和適量的水，燒開後下魚片，用小火煨3分鐘左右，轉大火，淋入太白粉水勾芡，起鍋裝盤即可。

這個菜最好趁熱吃，一涼就變味了。因為做這個菜需要四條魚，魚背又直接丟棄，所以比較費料。(本文取材自聯經出版社出版「皇上吃什麼」)

魚洗淨後刮鱗去掉內臟。圖為台北市金山南路銀翼餐廳示範。(本報資料照片)
魚洗淨後刮鱗去掉內臟。圖為台北市金山南路銀翼餐廳示範。(本報資料照片)

鐵鍋內倒好油，大火燒熱後下入魚片。(本報資料照片)
鐵鍋內倒好油，大火燒熱後下入魚片。(本報資料照片)

倒入蔥、薑，和醬油、白糖和適量的水燒開。（本報資料照片）
倒入蔥、薑，和醬油、白糖和適量的水燒開。（本報資料照片）

淋入太白粉水勾芡。（本報資料照片）
淋入太白粉水勾芡。（本報資料照片）

煨3分鐘。（本報資料照片）
煨3分鐘。（本報資料照片）

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