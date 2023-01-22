美食篇／過年跟著皇上吃 腰丁腐皮

腰丁腐皮。(取材自百度百科)

紫禁城內，皇帝的吃喝日常，神秘而令人著迷。但事實上的情況到底是如何？

皇上和後宮佳麗一天吃幾頓飯？御膳房裡的廚子們什麼來頭？滿漢全席有哪些菜色？

由知名作家、美食雜誌《Lucky Peach福桃》主編李舒主編的《皇上吃什麼》，書末附有溥傑妻子愛新覺羅‧浩記錄下來的皇家菜譜，大飽眼福之餘，大可動手照做，享一回皇上才有的口福。

腰丁腐皮

這道菜是由山東傳入宮內的，明朝末年這個菜名就存在了。現在，北京的著名餐館「致美齋」做此菜最出名。其傳入宮廷的具體時間已不可考，但慈禧太后是經常吃這道菜的。

食材

較大的豬腰子3 個，豆腐皮30 克，太白粉1 小碗，酒1 小杯，雞湯1 大杯，醬油4 小勺，鹽少許，蔥、生薑各少許。

製作步驟

1. 將腰子切成指腹大小的丁（約150 克），取一鍋加酒和醬油，將腰丁煮透。

2. 豆腐皮用蒸氣烘軟，切成長6 公分、寬1.5 公分的片。將蔥切成絲，生薑切末。

3. 把適量雞湯倒入鍋內，燒開時放入腐皮片，煮約5 分鐘。接著下豬腰丁、醬油、酒和薑末，燒開後放入蔥絲，倒入太白粉水，汁熟時即可起鍋。

此菜不能冷食，也不能加熱，必須趁熱食用。製作時，不要放油。

(本文取材自聯經出版社出版「皇上吃什麼」)