美食篇／過年跟著皇上吃 糖醋櫻桃肉

糖醋櫻桃肉。(取材自百度)

糖醋櫻桃肉這道菜是揚州名廚陳東官的拿手好菜。乾隆45年（1780年），乾隆帝南巡時，曾下榻在揚州安瀾園陳元龍家。陳府當時的家廚陳東官製作了這道菜獻給皇上，乾隆帝龍心大悅，當即賞給陳東官二兩銀子，後來陳元龍將家廚陳東官獻給乾隆帝做御廚。陳入宮後，曾經在熱河行宮主理御膳，這些史料在內務府御膳房的檔案裡都可以查到。

食材

帶皮五花肉550 克，蔥2 棵，生薑1 塊，醬油1 小勺，白糖1 小碟，醋1 小勺，油350 克，五香粉少許。

製作步驟

1. 將豬肉切成寬1.5 公分的方丁，肉丁的大小要一樣。

2. 蔥、薑分別切成末。

3. 鍋內倒入肉量三倍的水，放入肉丁，加入蔥、薑末和五香粉，用小火煮約。

30 分鐘後起鍋。

4. 炒鍋內倒入油，用大火燒熱後舉鍋，與灶火保持距離，下入煮過的肉丁，炸後撈出。

5. 在另一口鍋內倒入油少許，大火燒熱後投入蔥、薑末，加入醬油、醋和白糖，放入煮過的肉丁，翻炒後即可起鍋。

這道菜必須旺火快炒才能出味。肉丁過油時，炸出油後要迅速將肉撈出，這樣吃來才肥而不膩。最後的步驟裡，底油燒熱後，必須立即放入蔥、薑、醋和白糖。肉丁過油和最後的步驟，要連續進行，中間不能暫停。

(本文取材自聯經出版社出版「皇上吃什麼」)