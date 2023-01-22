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美食篇／過年跟著皇上吃 晚香玉羹

本文取材自聯經出版社出版「皇上吃什麼」
晚香玉羹。(取材自百度百科)
晚香玉羹。(取材自百度百科)

晚香玉羹這道菜也是宮廷特有的花卉菜餚。雖然做法複雜，原料中出現的材料也不太常見，但民國以後還是傳入了上海，並在當地風靡。

食材

晚香玉（夜來香）100 克，肥母雞1 隻（約9 兩），藕粉1 小碗，乾竹筍100 克，黑慈姑100 克，蔥、生薑各少許，雞蛋4 個，豬油1 小勺，鹽適量，白糖1 小勺。

製作步驟

1. 晚香玉洗淨晾乾

2. 將雞去毛，掏去內臟，用刀剔下雞脯肉（約200 克）備用。

3. 剩下的雞肉和雞骨放入鍋中，加半鍋水、生薑（1 片）、蔥（2 片），用小火燉。當鍋內的湯只剩一飯碗的量時取出雞，把湯倒在碗內，放入兩顆蛋白。用筷子攪勻，直至湯變清澈。

4. 剔去雞脯肉的皮、膜，將淨肉切成寬1.5 公釐、長3 公分的細絲，放入碗內，加藕粉，用手抓勻。

5. 將乾竹筍用開水泡20 分鐘，然後切成寬1.5 公釐、長3 公分的細絲。

6. 把生薑切成細末，黑慈姑的皮去掉，洗淨後切成細末。

7. 蛋黃磕入碗內，加入藕粉（35 克）、白糖和水，用筷子攪勻。

8. 將豬油放入鍋中，上火化開後取出。鍋擦淨，倒入化開的豬油，燒熱後離火，投入雞絲，撥炒後再將鍋移到火上，投入生薑末，稍作翻炒放入竹筍絲，加入黑慈姑，翻炒均勻，撒入晚香玉，澆入雞湯藕粉，用勺攪勻，待汁濃時將羹盛入大碗內。

這道菜是一道名貴羹菜。製作的時候需要迅速俐落，特別是將晚香玉撒入鍋中後，要立即加入雞湯藕粉，否則花香飄散，特色全無。

(本文取材自聯經出版社出版「皇上吃什麼」)

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