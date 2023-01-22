娛樂篇／麻將老手都這樣打 胡牌、自摸勝算大

打麻將有五大技巧能，讓胡牌、自摸機會大大提升。(本報資料照片)

春節手氣不夠旺？拿了一手好牌卻不會打？過年除了拜訪親戚打麻將，也有不少民眾選擇玩線上遊戲，與親友連線同時在家防疫。打麻將除了摸牌運氣，其實高手們還有5大技巧能增加勝率，讓胡牌、自摸機會大大提升。

掌控牌局分段

綜合資料，依照某規則計算下，一局牌平均八巡出現胡牌，相當於每位玩家都打了八張牌，那麼前四巡可為前盤，五至八巡可為中盤，八巡後就屬尾盤。

前盤：大家幾乎還沒聽牌，這時生牌（指沒出現過的牌）要盡快打出，不要留著。

中盤：觀察當下手中牌勢贏面大不大，牌不錯就用積極打法，但欠佳就保守處理。

尾盤：可能處於多人聽牌狀態，這時只能選擇打出安全牌，險牌則扣著。

留牌看上家，出牌看下家

根據上家的捨牌來決定自己的留牌，例如上家打出條子，自己則保留條子，以增加吃牌機率。至於出牌怎麼選擇，可看下家的捨牌，他捨筒子便跟著捨筒子，才能不借牌（指吃、碰、槓牌）。上家難以控制，但你可以壓制下家！

雙數靠張不如單

單張的組合概率高於雙數張，單數指的是三五七，雙數則是二四六八。玩家手中沒有組合性的「孤張」如果比較多，留牌上要選擇單張。

邊搭組順不如尖

邊搭指的是八九（缺七）與一二（缺三），尖張指的是三與七，如果玩家聽的牌是邊七與邊三時，勝算不太大。當手上有邊搭或孤張三與七時，留尖張的組牌機率較高，以此減少缺牌機會並增加聽牌可能性。

棄牌最易和

通常老手聽牌會選擇在熟張（指出現過的牌）上，可能是對手的棄牌，較容易和牌（指贏牌）。然而進入尾盤，聽牌選擇聽在孤張上，勝算偏大。(聯合新聞網)