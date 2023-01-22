開運篇／除夕拜地基主 命理師教你正確拜法
地基主又稱宅神、地主神、地主公、地靈公、厝宅公等，是住宅、房舍的守護靈，如同我們住家中真正的房東，統管家宅這片天地，拜地基主就是拜碼頭，祈求保佑闔家平安，廣招財源！
地基主一旦拜了，就要好好拜，繼續拜，直到沒有再在這間房子居住為止。平日拜地基主時不用特別「許願」，但如果在賣房子時可先向地基主說明，若遇到有緣的人家，可加快成交速度。而什麼樣的情況需要拜地基主？
當家裡正入新宅、安神位，或裝修、施工、動土時需要拜，但可自行決定，並非一定要拜；一旦拜了就要持續拜到搬家為止。若想求得開工順利、動土順利，但平時卻沒有在拜地基主，亦可自行至住家管轄的土地公廟處祈拜祈求。
●什麼節慶需要拜地基主？
除夕、清明、端午、中元節、中秋節、冬至等重要節日可拜。依傳統習俗來說，若因忙碌，可從中選擇三個節日（節氣）拜拜。
●拜地基主的方式如何呢？
不管地點是在大門口或廚房，都要朝屋內拜，案桌不用太高，約在膝蓋位置即可。時間在當日12時至下午3時前。拜拜的菜餚以家常菜為主，素食、魚肉、水果皆可。盛重的話可準備兩人份飯菜、3杯清酒、量杯裝8分滿的米成為香插，1或3柱清香即可。每間隔3至5分鐘添一次酒，總共添3次酒。沒有擲筊雖然可以，但至少要等到香燒超過1/3炷香的時間，才能開始擲筊，問地基主享用完菜餚了沒（擲一次即可，出現一正一反代表已經享用完畢）？接著可以開始收供品，並且燒化金紙。
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