開運篇／除夕拜地基主 命理師教你正確拜法

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地基主又稱宅神、地主神、地主公、地靈公、厝宅公等，是住宅、房舍的守護靈，如同我們住家中真正的房東，統管家宅這片天地，拜地基主就是拜碼頭，祈求保佑闔家平安，廣招財源！

地基主一旦拜了，就要好好拜，繼續拜，直到沒有再在這間房子居住為止。平日拜地基主時不用特別「許願」，但如果在賣房子時可先向地基主說明，若遇到有緣的人家，可加快成交速度。而什麼樣的情況需要拜地基主？

當家裡正入新宅、安神位，或裝修、施工、動土時需要拜，但可自行決定，並非一定要拜；一旦拜了就要持續拜到搬家為止。若想求得開工順利、動土順利，但平時卻沒有在拜地基主，亦可自行至住家管轄的土地公廟處祈拜祈求。

●什麼節慶需要拜地基主？

除夕、清明、端午、中元節、中秋節、冬至等重要節日可拜。依傳統習俗來說，若因忙碌，可從中選擇三個節日（節氣）拜拜。

●拜地基主的方式如何呢？