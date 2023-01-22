娛樂篇／麻將輕鬆打 財神賭神換你做做看

1.身體呈現輕鬆舒適的姿勢雙腳著地，身體直挺以靠墊支撐，雙手輕鬆擺在桌上。(圖：陳元劭治療師提供)

農曆新年團圓，親朋好友常在麻將桌上互相關心，久坐的同時，也要讓新的一年有健康的開始，打個4圈8圈，多半長達3至5小時，長時間維持同一姿勢，小心痠痛找上身。

治療師陳元劭提醒，過年想要打麻將，準備上，要有足夠的空間擺放桌椅以及活動，讓人可以輕鬆地坐在桌邊。椅子高度需要雙腳著地支撐，懸空可以使用腳踏板輔助，椅深給予臀部大面積的支撐，腰部靠至椅背，用毛巾捲或靠枕給予腰部支撐，椅子前緣不壓迫膝窩為原則。

另外，桌面高度以坐姿時雙手自然下垂手肘的高度為佳，牌排放距離約手肘彎曲90度時手掌位置。這樣輕鬆自然的姿勢才能讓身體減輕負擔，在長時間的坐姿活動下，才不容易產生不必要的疼痛與疾病。

2.上肢伸展運動 一手輔助頸部伸展，另一側肩膀下壓，手向外並向後延伸，稍微緊繃感覺停留15至20秒，重複3至5次。(圖：陳元劭治療師提供)

陳元劭表示，若沒有舒適的環境，長時間的姿勢不良，恐怕會有些病痛產生。彎腰駝背和手臂過度往前延伸，肩頸與腰背容易產生肌肉僵硬、痠痛，長時間聳肩甚至會出現胸鎖症候群，壓迫頸神經與血管，產生手麻、冰冷的症狀；手肘避免用同一位置靠在桌緣，防止手肘神經通道壓迫，避免過度的翻轉前臂，防止網球肘、媽媽手等肌肉肌腱拉傷。

如果長時間久坐與不良的姿勢讓脊椎壓力過大，產生椎間孔狹窄、椎間盤凸出、脊椎滑脫等情形壓迫神經，導致手腳出現痠麻痛症狀。下肢久坐產的的肌肉僵硬，髖屈曲肌緊繃可能會壓迫下肢動靜脈，容易導致血液循環不良，嚴重甚至會出現血栓，若血塊回流阻塞器官或腦部，造成中風甚至生命危險，那就得不償失了。

3.下肢伸展運動 背部靠後，將身體往上伸展，下肢往下出力伸直腳踝向上勾，全身出力後放鬆，重複8至10次。(圖：陳元劭治療師提供)