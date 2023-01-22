娛樂篇／麻將輕鬆打 財神賭神換你做做看
農曆新年團圓，親朋好友常在麻將桌上互相關心，久坐的同時，也要讓新的一年有健康的開始，打個4圈8圈，多半長達3至5小時，長時間維持同一姿勢，小心痠痛找上身。
治療師陳元劭提醒，過年想要打麻將，準備上，要有足夠的空間擺放桌椅以及活動，讓人可以輕鬆地坐在桌邊。椅子高度需要雙腳著地支撐，懸空可以使用腳踏板輔助，椅深給予臀部大面積的支撐，腰部靠至椅背，用毛巾捲或靠枕給予腰部支撐，椅子前緣不壓迫膝窩為原則。
另外，桌面高度以坐姿時雙手自然下垂手肘的高度為佳，牌排放距離約手肘彎曲90度時手掌位置。這樣輕鬆自然的姿勢才能讓身體減輕負擔，在長時間的坐姿活動下，才不容易產生不必要的疼痛與疾病。
陳元劭表示，若沒有舒適的環境，長時間的姿勢不良，恐怕會有些病痛產生。彎腰駝背和手臂過度往前延伸，肩頸與腰背容易產生肌肉僵硬、痠痛，長時間聳肩甚至會出現胸鎖症候群，壓迫頸神經與血管，產生手麻、冰冷的症狀；手肘避免用同一位置靠在桌緣，防止手肘神經通道壓迫，避免過度的翻轉前臂，防止網球肘、媽媽手等肌肉肌腱拉傷。
如果長時間久坐與不良的姿勢讓脊椎壓力過大，產生椎間孔狹窄、椎間盤凸出、脊椎滑脫等情形壓迫神經，導致手腳出現痠麻痛症狀。下肢久坐產的的肌肉僵硬，髖屈曲肌緊繃可能會壓迫下肢動靜脈，容易導致血液循環不良，嚴重甚至會出現血栓，若血塊回流阻塞器官或腦部，造成中風甚至生命危險，那就得不償失了。
避免打麻將影響身體健康，陳元劭建議每半小時或打一圈起來活動5分鐘，將全身的關節活動，肌肉運動與伸展，解除緊繃讓血液循環暢通；正打得火熱或牌桌上的規矩無法離開座位，喘息的同時，也要在椅子上做做伸展操。若有身體不適或症狀產生，最好停止麻將活動，利用熱敷配合運動讓肌肉放鬆、血液循環增加，如果有無法緩減症狀，則要到復健科做檢查與治療，避免病情擴大，讓麻將成為一項既娛樂又健康的休息活動。(作者為台北振興醫院復健醫學部物理治療師陳元劭)
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